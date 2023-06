No Amazonas, 69% dos municípios apresentam riscos baixo e médio para dengue

O 1º Levantamento Rápido de índices para o Aedes Aegypti (Liraa) do Amazonas, de 2023, revelou que 43 municípios do Amazonas (69%) apresentam baixa e média infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O levantamento foi feito pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) e considera que 49 municípios do Estado apresentam maior circulação do Aedes aegypti. Os dados foram fornecidos por 47 municípios, até esta quarta-feira, e são referentes ao primeiro trimestre deste ano.

A ferramenta Liraa é destinada para traçar o cenário de circulação e fornecer dados para que sejam adotadas medidas de prevenção contra a doença.

“O Liraa traça um diagnóstico e busca sensibilizar e direcionar o olhar de todos nós para os riscos da doença. O mosquito não pode nascer em nossas casas e é importante manter a prevenção”, alerta Elder Figueira, chefe do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) da FVS-RCP.

De acordo com o chefe do DVA, a ação de prevenção mais eficaz contra a dengue é não deixar o mosquito nascer, eliminando os criadouros nas residências, como os recipientes que acumulam água nos quintais e até mesmo dentro de casa, como em vasos de plantas.

“Em casa, é importante identificar os possíveis criadouros do mosquito, como garrafas, vasos de plantas, pneus e bebedouros de animais”, finalizou Elder.

Leia mais

Saúde lança campanha após aumento da dengue, Zika e chikungunya

Ministério da saúde avalia oferecer nova vacina contra dengue pelo SUS

Número de casos de dengue aumentam 106% no Amazonas e FVS emite alerta