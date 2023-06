A primeira-dama Janja convidou através de suas redes sociais, no último sábado (17), a banda britânica Coldplay para participar da COP 30, conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontecerá em 2025, em Belém (PA).

Janja relembrou o encontro com o vocalista Chris Martin, em março, quando a banda esteve em turnê pelo Brasil, onde eles combinaram a participação da banda no COP 30, caso o evento ocorre no Brasil.

“O Brasil está muito feliz de sediar esse evento. Vai ser lindo. Vocês vão conhecer a Amazônia e a população que mora na Amazônia de pertinho. A gente vai estar esperando vocês. Um grande beijo!”, convidou a primeira-dama.

É esperado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discurse em uma apresentação da banda Coldplay, em Paris. Lula se prepara para viajar para a Europa na próxima semana.

*Com informações do Correio Braziliense