Fama, dinheiro, poder e mulheres: por que jogadores de futebol são envolvidos em polêmicas?

Nesta semana não se falou em outro assunto a não ser sobre Neymar, que na tarde de quarta-feira (21), assumiu ter traído a namorada e mãe de seu segundo filho, Bruna Biancardi, após a influenciadora Fernanda Campos revelar para colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, na última segunda-feira (12).

Além do menino Ney, jogadores famosos como Daniel Alves, Robinho, Cristiano Ronaldo, entre outros, sempre tem seus nomes envolvidos em polêmicas de estupro, abuso sexual, violência doméstica, pensão alimentícia e por aí vai!

A IstoÉ Gente conversou com a psicóloga cognitivo comportamental especializada em compulsões Rejane Sbrissa, que explicou por que os jogadores de futebol estão sempre envolvidos em tantas polêmicas. Confira!

“Essas pessoas traem, pois buscam a autoafirmação, seu reconhecimento perante as novas amizades, e a satisfação de vários desejos, como o desejo pela novidade, pela autonomia, talvez para resgatar partes perdidas de si mesmo, ou até mesmo para realizar os desejos de criança, ou de quando não podiam ter tudo o que quisessem. Agora que estão ricas, elas acreditam que podem ter tudo que querem” , começou Rejane Sbrissa.

“Sabe-se que pessoas em ascensão financeira e social, marcam presença em muitos eventos, festas e ficam muito em evidência. Quando ficam mais ricos e famosos, eles são apresentados para um mundo novo, cheio de novidades, novas possibilidades, pessoas, e acabam se interessando por essas novidades que por sinal, também se interessam por eles que agora, estão no auge. A pessoa vira alvo e de deixa virar porque agora, podem ter tudo que não podia quando não tinha dinheiro e poder”.

“Os homens tem uma percepção separada de amor e sexo. Ao contrário das mulheres, que acreditam que sexo tem que ser acompanhado de amor. Homens conseguem transar com uma mulher mesmo não havendo amor, mesmo que seja no primeiro encontro. Para eles será apenas uma transa casual, um sexo casual, sem nenhum tipo de envolvimento ou promessas” , finalizou a psicóloga.

