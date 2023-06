Inscrições do concurso da Marinha com salários de até R$ 12 mil encerram neste domingo (25)

Manaus (AM) – O prazo para se inscrever no Concurso da Marinha do Brasil encerra, neste domingo (25). O concurso está ofertando 42 vagas para o cargo de nível superior com salários de até R$ 12 mil.

Os candidatos devem possuir formação nas áreas de medicina, enfermagem, odontologia, engenharia e ciências contábeis. As vagas são para todos os estados, incluindo o Amazonas.

A taxa de inscrição custa R$120 e os interessados devem acessar o site da Marinha. A primeira fase da prova ocorre no dia 27 de agosto, a qual será com questões objetivas e uma redação. No Amazonas, a prova será aplicada apenas em Manaus.

