Após chá revelação, Neymar vira piada: “Aqui se faz, aqui se paga”

Internautas desejaram que a filha do jogador com Bruna Biancardi não encontre um homem como ele

O Chá Revelação de Bruna Biancardi e Neymar, que descobriram o sexo da primeira filha do casal neste sábado (24), continua dando o que falar. Após a divulgação de que os dois esperam uma menina, os internautas não perderam tempo e fizeram piada com o jogador, afirmando que agora ele vai sentir tudo o que fez os pais de outras meninas passarem.

“Será que ele vai gostar se tratarem a filha dele como ele trata a dos outros??”, questionou. “Que ela cresça e não encontre no caminho dela homens iguais ao papai dela! 🙏🏻”, desejou outra. “É, menino Ney, não vai surtar quando ela arrumar um namoradinho e ele fizer com ela igual tu fez com a mamãe dela 🤡✌”, declarou um terceiro, lembrando do caso de traição exposto no último fim de semana.

E outros usuários da internet continuara: “Peço a Deus que ninguém trate a filha dele como ele trata a filha dos outros”, disparou uma. “Papai Neymar vai fazer o que quando a menina tiver um namorado como ele?”, quis saber outra. “Agora de consumidor para fornecedor… 🤣🤣”, zoou um terceiro. “Aqui se faz, aqui se paga”, comentou mais um.

Ainda houve quem pedisse uma mudança para Neymar: “Não desejo que ele ‘pague’ os erros com a filha, mas que ele mude o mode de pensar e agir com as mulheres a partir de agora que descobriu que será pai de menina. Afinal, tratar a mulher da mesma forma que quer que a filha seja tratada no futuro 🥰”, disse uma. “Agora vai ter que aprender a respeitar as mulheres. Que tudooo, eu estava torcendo por uma menina, que seja linda igual a mãe. ❤️”, desejou outra.

E como a web não perde tempo, chegara até a recordar a música O Filho da Mãe, do cantor Mosquito, que fala exatamente sobre esse comportamento “malandro” de alguns homens: “Não brinca com a filha dos outros porque você pode ter filha mulher. Deus castiga e o mal que ‘cê’ faz vai voltar pra você. A filha de alguém vai te dar uma filha e a sua filha vai ter que crescer”, começa a canção.

E vai além: “Vai crescer e o mundo vai tá diferente. E malandro igual você nesse tempo vai ser bem mais inteligente. Você fez um pai de família de otário, o tempo passou, mas chegou tua vez. O filho de alguém vai pegar tua filha e vai fazer igual ao que você já fez”, declara a letra.

Para evitar esse tipo de postagem, Neymar e Bruna limitaram os comentários no vídeo em que anunciam a chegada da menina, que ainda não teve seu nome divulgado. Com isso, apenas algumas pessoas conseguiram deixar seus desejos de felicidades e mensagens positivas para o casal.

O Chá Revelação

Neymar e Bruna Biancardi realizaram um Chá Revelação neste sábado (24), com amigos e familiares, para descobrir o sexo do bebê que estão esperando. O casal terá uma menina.

O evento foi realizado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na mansão do jogador de futebol. O momento da revelação contou com a participação de Davi Lucca, filho de Neymar. Ele foi responsável por apertar o botão que liberou a fumaça na cor rosa.

“Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha! Você é o nosso maior presente!” , escreveu a influenciadora nas redes sociais.

O evento começou na sexta-feira (23), com os convidados sendo recebidos em um coquetel. Os presentes receberam um kit de boas vindas com um recado carinhoso do casal.

“Estamos muito felizes com sua presença. Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco. Aproveite cada detalhe que preparamos com amor” , dizia o bilhete.

Mesmo após a polêmica traição de Neymar, o jogador chegou de mãos dadas com Bruna Biancardi no evento deste sábado. Juntos do início ao fim, celebraram a chegada de uma menina. Agora, a estrela da Seleção Brasileira terá um filho (Davi Lucca) e uma filha.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

‘Ney Pai’pode ser preso ou processado por desacato após denúncia crime ambiental

Leilão de Neymar arrecada mais de R$ 10 milhões em 2023

No dia do Chá Revelação, Neymar volta a ser multado por obra da mansão