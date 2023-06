Oftalmologista alerta sobre os principais fatores de risco para cegueira, segundo estudo 2023

Manaus (AM) – Um estudo que aponta o envelhecimento e a condição socioeconômica como os principais fatores de risco para a cegueira e a baixa visão foi divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, na última semana. O levantamento revelou que pessoas de faixas etárias mais avançadas e com menor poder aquisitivo estão mais suscetíveis a esses problemas visuais no Brasil.

Swammy Mitozo, oftalmologista e oftalmogeriatra, aponta que segundo o estudo, as principais causas de cegueira ou baixa visão incluem catarata, erros refrativos não corrigidos, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade.

O documento, intitulado “As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2023”, faz uma radiografia do segmento no país, tomando como base estimativas mundiais da prevalência de doenças oftalmológicas, somadas a dados demográficos e socioeconômicos do Brasil.

Para Swammy, o menor acesso à saúde pode prejudicar as pessoas, inclusive nos casos de cegueira que poderiam ser evitados.

“Existem diversos obstáculos enfrentados por uma grande parte da população, como a falta de dinheiro que impede o acesso aos serviços médicos privados e faz com que as pessoas dependam da saúde pública, que muitas vezes demora, o atendimento”, disse.

De acordo com o estudo, em relação à prevalência de cegueira e baixa visão na faixa etária mais avançada, as pessoas enfrentam maior incidência de patologias relacionadas ao envelhecimento, como catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. Essas condições podem levar em casos extremos, à cegueira.

Por isso, o oftalmologista ressalta a importância de manter um acompanhamento médico regular e estar atento à saúde dos olhos.

“Prevenção é fundamental para evitar diversas doenças e garantir que possamos continuar apreciando as maravilhas do mundo por meio da visão”, comenta Swammy.

