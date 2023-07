Especialista de Manaus aponta benefícios da fisioterapia pélvica para mulheres com endometriose

Manaus (AM) – O que fisioterapia pélvica tem a ver com endometriose? Com os recursos, há possibilidade de contribuir com a resgate da qualidade de vida das mulheres juntamente com o tratamento médico, visando sempre as particularidades de cada mulher. Por exemplo, se a paciente tem indicação cirúrgica, é possível fazer um acompanhamento pré e pós-operatório. Se não for o caso de cirurgia, apenas tratamento medicamentoso, auxiliando com os protocolos voltado para as queixas apresentadas pela paciente.

Em Manaus, a doutora Patrícia Oliveira, fisioterapeuta pélvica, dona do consultório que leva o seu nome, explica que para corrigir alterações causadas pela endometriose nos ligamentos, ossos e músculos que constituem a pelve e o abdômen o tratamento com fisiotrerapia é indispensável e deve começar com uma avaliação completa urgente.

“A avaliação é feita da seguinte forma: Inicialmente com uma anamnese detalhada para identificar os sintomas e objetivos da paciente e em seguida o exame físico, para identificar pontos de dor, ardência e fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, além de mobilidade e alongamento da cintura pélvica e força dos músculos abdominais, pois todas essas estruturas estão envolvidas de uma forma ou de outra nos desconfortos causados pela endometriose”, disse a fisioterapeuta.

Conforme a doutora Patrícia, após a consulta já é possível desenvolver um protocolo de tratamento individualizado que considere as particularidades e necessidades de cada paciente.

“O objetivo é redução dos sintomas apresentados pelas pacientes que geralmente são: dor pélvica crônica, disúria, constipação, dispareunia, dismenorreia e incontinência urinária”, conta.

A doutora Patrícia Oliveira ressaltou alguns benefícios da fisioterapia pélvica para as pacientes com endometriose.

1 – Fortalecimento do assoalho pélvico:

Com Cinesioterapia, trabalhando o alongamento, mobilidade, propriocepção, e consciência perineal. Com exercícios específicos para cada paciente de acordo com suas queixas.

2 – Tratamento de outras causas de dor:

É necessário ressaltar que mesmo em pacientes com endometriose, podem ocorrer dores que não estão relacionadas diretamente à doença. Desse modo, o tratamento da endometriose por si só, muitas vezes não é o suficiente para o alívio desses incômodos.

Um grande aliado é o laser terapêutico, trata-se de um laser de baixa intensidade com efeito analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante e regenerador tecidual. É um recurso terapêutico não invasivo, seguro e indolor.

3 – Obtenha maior controle sobre sua vida e sobre a endometriose

Por ser uma doença de difícil diagnóstico, que leva em média 7 anos para ser concluído com êxito, muitas mulheres convivem há tempos com dores severas sem alívio significativo. Grande parte delas também teve seus sintomas desvalorizados ao menos uma vez na vida.

A eletroterapia que é a aplicação de corrente elétrica de forma terapêutica, é uma técnica que vem somar atuando na diminuição da dor e fortalecimento muscular do assoalho pélvico.

