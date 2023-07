Threads: saiba como funciona a nova rede social

O Instagram, comandado por Mark Zuckerberg, lançou na noite desta quarta-feira (5) a plataforma “Threads”, que é uma nova rede social que tem a finalidade de um microblog para mensagens curtas criada para rivalizar com o concorrente Twitter.

Segundo o CEO da Meta, mais de 2 milhões de pessoas aderiram à nova rede social em um período de duas horas.

VEJA COMO FUNCIONA A NOVA REDE

Descrito como “uma rede social onde as comunidades se reúnem para discutir tudo, desde os tópicos de seu interesse até o que será tendência amanhã”, o Threads é vinculado com a conta Instagram do usuário para que ele possa aproveitar o grande alcance do aplicativo.

Quem conectar as duas contas poderá mostrar a inscrição do Threads na bio do Instagram. A rede social aceita publicações com até 500 caracteres, incluindo links, fotos e vídeos de até 5 minutos.

✨ Threads is here – a new app where you can share updates and join convos ✨



Use your Instagram account to log in and get started 🎉 https://t.co/eEyTigO7WB pic.twitter.com/mCNsx33ZVg — Instagram (@instagram) July 5, 2023

A disputa entre as duas plataformas rendeu vários memes na internet desde que Elon Musk comprou o Twitter várias mudanças na plataforma foram aplicadas, o que mudou a experiência do usuário deixando vários internautas insatisfeitos com as mudanças a estreia do “Threads” rendeu piadas nas redes sociais.

Imagens ao vivo do pessoal chegando no Threads (o Twitter 2). Adeus Twitter! pic.twitter.com/3ADkLAQWfk — Wellington Oliveira (@well_author) July 6, 2023

e se o threads engrenar e levar boa parte dos "influencers" dessa rede hein, acho um bom négocio pic.twitter.com/OZ3NKL1ss1 — Rhamon (@rhamontalles) July 6, 2023

o Mark Zuckerberg nesse pique aqui com a liberação do twitter 2 #THREADS pic.twitter.com/NthqCDB3dI — Matheus (@odontinho) July 5, 2023

O threads automaticamente vincula a conta do Instagram…



Uma rede social não, um pesadelo pic.twitter.com/eRVj98dU4Y — PEDRAO (@Itspedrito) July 5, 2023

Zukenberg acordando assim hj:

(Threads, Twitter 2) pic.twitter.com/fmjuDBtyeF — Xamã da shein (@TharsoMarques6) July 6, 2023

