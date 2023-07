Cine Casarão segue com programação da 8 ½ Festa do Cinema Italiano

Os filmes ‘Interdito a Cães e Italianos’ e ‘A Viagem do Papa Francisco’ são os destaques do evento cinematográfico

Manaus (AM) – O Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado no Centro de Manaus, segue com a programação da 8 ½ Festa do Cinema Italiano, um evento cinematográfico que nasceu em Lisboa, em 2008, e expandiu sua programação com crescente sucesso em diferentes países de língua portuguesa chegando, em 2014, no Brasil. A partir desta quinta-feira (13/07), serão exibidos ‘Interdito a Cães e Italianos’ e ‘A Viagem do Papa Francisco’.

A primeira exibição, na quinta-feira, será de ‘Interdito a Cães e Italianos’, de Alain Ughetto, às 16h. A família Ughetto abandona a Itália por uma vida melhor. Transcendendo todas as provações, encontrarão na França o seu porto seguro. As reexibições serão na sexta-feira (14/07), às 16h, e no domingo (16/07), às 17h30.

Já a segunda exibição, ainda na quinta-feira, será de ‘A Viagem do Papa Francisco’, de Gianfranco Rosi, às 19h30. Um documentário de dimensões assumidamente existencialistas, que cria e multiplica um valioso diálogo entre as viagens do papa e o estado do nosso mundo. As reexibições serão no sábado (15/07), 19h, e domingo, às 16h.

Vale ressaltar que os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

