Projeto “Jazz no Flutuante” traz Orquestra de Beiradão do Amazonas como atração

O projeto “Jazz no Flutuante”, terá dois shows gratuitos da Orquestra de Beiradão do Amazonas (OBA), no Flutuante Abaré, localizado no Lago Tarumã, nesta sexta-feira (14), a partir das 17h.

O evento faz parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival e tem entrada gratuita, porém é necessário pagar o translado de R$ 15, do estacionamento para o flutuante.

Completando 10 anos de carreira, a OBA faz um tributo com uma roupagem jazzística ao Beiradão, estilo musical tipicamente amazonense, que teve seu auge na década de 80, por meio da difusão dos fonogramas gravados por artistas que representavam este gênero na capital e no interior do Amazonas.

O nome Beiradão vem do fato de que o estilo foi popularizado em festas realizadas na beira de rios na região.

O grupo é formado por 12 integrantes, sob comando do maestro e saxofonista Ênio Prieto. Em 2017, eles lançaram o seu disco de estreia, “Das Margens Urbanas”. Já em 2021, apresentaram o documentário “Orquestra de Beiradão do Amazonas – A Música de Beiradão” e o “Diálogo de Gerações”, com composições próprias, além de releituras de músicas de ícones do Beiradão, como o cantor e saxofonista Teixeira de Manaus.

Para a primeira edição do Jazz no Flutuante deste ano, a orquestra fará o lançamento da música “Rio Tarumã”. “Compus uma música chamada ‘Rio Tarumã’ em homenagem ao projeto Jazz no Flutuante, com um ritmo bem caribenho, que faz a mistura de um merengue mais lento com um zouk. Vamos lançar essa música no Flutuante Abaré”, comentou Ênio Prieto.

Segundo o maestro, há uma grande expectativa para a apresentação deste ano, no Jazz no Flutuante, com muita procura pelo público. O grupo fará dois shows, um às 17h30 e o outro às 19h. Além da edição desta sexta-feira, também haverá uma edição no dia 22 de julho com o musicista Miquéias Fernandes e grupo; e, no dia 28 de julho, com o guitarrista Aldenor Honorato e seu quarteto.

*Com informações da assessoria

