“Eu nunca tinha visto um trabalho como esse”, diz moradora sobre obras na AM-010

“A obra já passou em frente à minha casa e já está asfaltada. Eu nunca tinha visto um trabalho como esse”. A frase é da professora Ezoíla Quintino, de 57 anos. Ela percorre aproximadamente 6 quilômetros de sua casa, na comunidade São Geraldo, até a Escola Municipal Dom Pedro 1, no quilômetro 215 da AM-010. A aflição de passar pela rodovia deu lugar à tranquilidade.

“Essa obra será importante. Daqui para frente, nossa caminhada será de melhorias. Antes era um grande buraco, mas hoje não existe mais. Até o final do ano, teremos uma rodovia de qualidade”,

Após o período de chuvas e o início da estiagem no estado, as obras avançam, chegando a 35% de execução. O motorista de ônibus escolar, Jefferson Silvia, de 47 anos, trafega pela rodovia há mais de 20 anos. Ele acredita que o asfaltamento será fundamental para garantir a segurança dos motoristas que passam pela AM-010.

Com um investimento de R$ 401,5 milhões e geração de 10 mil empregos diretos e indiretos, essa é a maior intervenção na rodovia em 40 anos. Os trabalhos na AM-019 são coordenados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e a modernização da rodovia beneficia a população de oito municípios: Manaus, Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves.

“Essa é uma obra de reconstrução, uma nova AM-010, onde todo o pavimento está sendo reconstruído para suportar o tráfego. É uma das obras mais importantes do governo Wilson Lima. Além disso, também gera empregos, beneficiando todas as prefeituras por onde ela passa. Portanto, é um novo marco de desenvolvimento para o estado do Amazonas”,

destacou o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique.