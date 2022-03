Jade de volta? Entenda pegadinha com dummy no BBB 22 nesta quinta (10)

Boninho anunciou uma novidade para o Big Brother Brasil 22. Nesta quinta-feira (10), às 13h, um dummy vai entrar na casa. O objetivo é fazer uma pegadinha com os participantes, pois alguns acreditam que Jade Picon saiu em um paredão falso.

“O pessoal mandou uma ideia para a gente, e a minha galera adorou. Alguém vai voltar para a casa? Não, é só uma piada, mas acho que vocês vão adorar”, disse ele.

“Se é pra trollar, pode me chamar”, brincou Boninho, que explicou que a ideia foi do perfil Gina Indelicada, no Instagram. “Tem dummy baixinha entrando na casa só para lembrar que quinta é dia de Prova do Líder. Mas a gente já sabe o que vai acontecer”, afirmou, o diretor do programa, que está em Paris com Ana Furtado.

De acordo com a Globo, não é um paredão falso. Mas já que tem brother achando que a eliminação de Jade Picon do BBB22 foi falsa e que, nesta quinta-feira, a participante retornará à casa mais vigiada do Brasil. A ideia é só “dar um sustinho” nos participantes.

No primeiro momento, a entrada inesperada de um dummy na casa vai aumentar a suspeita dos jogadores sobre um possível retorno. Mas, com um envelope em mãos, o dummy vai mesmo apenas fazer um anúncio de rotina aos brothers.

Leia mais:

Jade Picon fica chocada ao descobrir número de seguidores; veja

Ana Maria Braga detona Jade Picon: ‘Não tem que atacar o outro’

“Não se usa caridade como moeda de troca”, diz Felipe Neto sobre discurso de Jade Picon