Com incêndios fora de controle, Canadá pede ajuda internacional

Com a notícia de que um segundo bombeiro morreu nos últimos dias lutando contra os incêndios florestais no Canadá, as autoridades da Colúmbia Britânica solicitaram ajuda das forças armadas canadenses e de mais 1.000 bombeiros internacionais. Uma criança de nove anos também teria morrido, em virtude de intoxicação pela fumaça.

As chamas queimaram 1,2 milhão de hectares de floresta na província até agora este ano, muito acima da média de 10 anos de 76 mil hectares.

Na Colúmbia Britânica, cerca de 2.000 bombeiros, incluindo bombeiros dos Estados Unidos e do México, estão combatendo 373 incêndios, já que a falta de chuva nos últimos meses deixou grande parte da província seca, no que as autoridades dizem ser um nível de seca “sem precedentes” para a época do ano.

Com cerca de 24 milhões de acres (10 milhões de hectares) já queimados em todo o país, o Canadá está a caminho de sua pior temporada de incêndios florestais. Isso é aproximadamente o tamanho da Irlanda e da Bélgica juntas ou, nos Estados Unidos, maior do que o tamanho de Massachusetts, Nova Jersey, Connecticut, Delaware e Vermont juntos.

No total, 1367 bombeiros estrangeiros dos Estados Unidos, México, África do Sul, Coreia do Sul, Austrália, França e Nova Zelândia estão trabalhando em todo o Canadá para ajudar os bombeiros canadenses.

Fora de controle

A cada dia, aumenta o número de focos de incêndio, muito deles se propagando com uma intensidade que as equipes de bombeiros são incapazes de conter.

“Dos 239 novos incêndios iniciados nos últimos sete dias, 110 deles estão atualmente classificados como fora de controle”, explica a oficial de informações dos bombeiros de Colúmbia Britânica, Sarah Budd.

“À medida que o céu fica claro, começamos a ver uma espécie de tendência de aquecimento e secagem que alimentará o fogo comportamento dos incêndios existentes que temos no terreno. Portanto, prevemos que será um restante de julho e agosto muito desafiador”.

*Com informações da CNN Brasil

