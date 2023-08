Amazonas Em Tempo beneficia famílias do Pró Menor Dom Bosco com cestas básicas

Participantes do projeto, em situação de vulnerabilidade social, foram selecionados para ir à sede do Dom Bosco receber as cestas doadas pela direção do EM TEMPO

Manaus (AM) – O Amazonas EM TEMPO realizou, na segunda-feira (31) e terça-feira (1º), dois dias de ações sociais com a entrega de cestas básicas para o projeto Família Solidária, do Pró Menor Dom Bosco, localizados nos bairros Zumbi, na Zona Leste de Manaus e Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. No final, 50 famílias foram beneficiadas com a ação.

Foto: Marcus Victor

A assistente social Jane Macedo, agradeceu a iniciativa da direção do jornal e ressaltou a importância da parceria da empresa no projeto, que realiza mais de 900 atendimentos por semana, a pessoas carentes de Manaus.

“Hoje é dia de agradecer o EM TEMPO por ter abençoado o projeto com as cestas básicas. Estamos passando por um processo de mudança e não teríamos como ajudar nem a metade das 57 famílias, que hoje fazem parte do Pró Menor Dom Bosco”, ressaltou.

Louze Mariana, de 39 anos, contou que a ajuda veio em uma boa hora e agradeceu a parceria do Dom Bosco com o EM TEMPO.

“De certo modo todos nós precisamos de ajuda e vivemos em dias difíceis. Contamos agora que essa parceria entre o jornal EM TEMPO e o Pró Menor possa durar e ajudar muitas pessoas”, disse ela.

Ação social realizada pelo “Amazonas Em Tempo” Foto: Luana Goes

A direção do Amazonas Em Tempo ainda reitera que pretende ajudar outros projetos em Manaus, assim como já faz há mais de 35 anos.

“O jornal realiza ações sociais há muitas décadas e, mais uma vez, estende a mão amiga as famílias de projeto do Pro Menor Dom Bosco. O sorriso nos rostos das famílias nos motiva a continuar com ações sociais na capital amazonense e por isso, o compromisso social realizado pelo EM TEMPO vai perdurar por muitos anos”, pontuou o diretor de redação do jornal, André Moreira.

Foto: Marcus Victor

O Dom Bosco, hoje, conta com mais de 500 menores aprendizes entre crianças, jovens e adolescentes que são envolvidos em diversas atividades, como, esportes e cursos, ofertados pela instituição filantrópica de maneira gratuita.

*Com informações da assessoria

