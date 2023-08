Culinária amazonense: Filé de pirarucu ganha espaço no cardápio de voos internacionais

A estrela da culinária amazonense, o filé de pirarucu, vai estar presente em novos destinos a bordo de voos internacionais. A companhia aérea Latam anunciou que, a partir deste mês de Agosto, o prato amazonense integrará o cardápio das refeições de voos internacionais. De acordo com dados da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), nas pesquisas realizadas pelo órgão, a culinária amazonense alcança 95% de aprovação entre os turistas.

O prato amazonense acaba de estrear no cardápio e é servido em todas as cabines e decolagens do Brasil nos voos internacionais com mais de sete horas de duração. O presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, comemorou a projeção da culinária amazonense, por meio dos voos internacionais da Latam.

“Sabor único. Quem prova um prato do Amazonas, um peixe nosso, nunca mais esquece, pois é uma culinária ancestral e de interesse dos turistas que nos procuram. O resultado é a aprovação da culinária amazonense que chega a 95%, o que é muito expressivo. Para nós é motivo de orgulho ter essa parceria com a Latam, a ponto de escolherem um prato tão emblemático da nossa culinária para compor o cardápio”, disse o presidente.

Batizado de “Amazônia Encantada”, o prato é assinado pela chef Débora Shornik, uma paulista apaixonada pelo Amazonas, que está à frente do Caxiri, icônico estabelecimento que tem a vista privilegiada do Teatro Amazonas, no Centro da capital Manaus.

A chef também é responsável pelo cardápio do restaurante flutuante Flor do Luar, em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), e serve culinária amazônica com ingredientes orgânicos de famílias produtoras, além de peixes locais como pirarucu, tambaqui e matrinxã. Ambos estabelecimentos são regularizados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, operado no estado pela Amazonastur.

Sabor à brasileira

Chef Débora Shornik Foto: Divulgação

Desde o início do ano, a companhia aérea informa que tem empoderado chefs mulheres de diferentes regiões do Brasil por meio de seu programa “Sabor à Brasileira”.

Conforme a Latam, a “Amazônia Encantada” da chef Débora Shornik é o terceiro capítulo da série “Sabor à Brasileira”, o programa da companhia para voos internacionais que fortalece o seu caráter diverso, inclusivo e multicultural. No caso do Brasil, reforça a sua brasilidade e está vinculado diretamente ao “Sem Fronteiras”, a assinatura de marca da companhia. A série apresenta um novo prato signature a cada três meses, sempre assinado por uma chef de uma região do Brasil.

“Fico muito orgulhoso de anunciar a terceira chef deste projeto tão especial, que além de abrir espaço para mulheres fantásticas, está sendo muito bem recebido pelos nossos passageiros”, destacou o vice-presidente de Clientes do Latam Airlines Group, Paulo Miranda.

Sobre o Prato

A Amazônia Encantada é um prato que tem como destaque o pirarucu grelhado, servido com legumes da estação, feijão manteiguinha, creme especial e farofa de especiarias amazônicas.

Para aprender a fazer a receita do Amazônia Encantada, basta acessar o link https://www.latamairlines.com/br/pt/imprensa/noticias/latam-novo-cardapio-debora-shornik

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cartórios do Amazonas registram quase 100 mudanças de nome no primeiro ano da nova Lei

“Acampando com o papai”: Pais e filhos vão poder acampar no Millennium Shopping

Visitas virtuais são retomadas em presídios do Amazonas