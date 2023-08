Aos 79 anos, Chico Buarque passa por cirurgia delicada

O cantor e compositor, Chico Buarque, aos 79 anos, passou por uma cirurgia delicada. O procedimento é conhecido como artroscopia e foi realizado no joelho direito, por conta do desgaste da articulação do local. Se não operasse, o artista, que já estava perdendo a mobilidade do joelho, poderia ter problemas mais sérios.

A cirurgia ocorreu neste sábado, 12 de agosto, onde pode-se investigar outros problemas no joelho, relacionados à cartilagens e articulações. A recuperação não é demorada e, em breve, Chico já poderá voltar às suas atividades normais.

A ARTROSCOPIA

A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva, que permite investigar o interior de uma articulação usando um aparelho chamado artroscópio, que é composto por uma haste longa com uma câmera acoplada na ponta. Esse aparelho permite que o médico especialista possa acessar o local afetado, sem grandes cortes.

O procedimento traz um diagnóstico mais preciso e, geralmente, é mais realizada no joelho e ombro, podendo também ser feita no punho, tornozelo, quadril e cotovelo.

*Com informações do Ofuxico

