Governo garante ampliação do RespirAR até o final de 2022

Publicada no Diário Oficial do Estado, a renovação do projeto visa ampliar o atendimento de fisioterapia e atividade física a pacientes pós-covid

Manaus (AM) – O projeto RespirAR, que alcançou mais de 75 mil atendimentos em seis meses e tem auxiliado pessoas com sequelas pós-Covid-19, foi renovado até o fim de 2022. O Governo do Amazonas garantiu a renovação por meio de decreto, publicado no dia 25 de fevereiro. O projeto, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), tem levado qualidade de vida para muitos amazonenses com a oferta do tratamento especializado de fisioterapia e educação física que, além de reabilitar, as insere em uma rotina de exercícios.

Como parte da novidade, o Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo passa a compor o projeto que deverá realizar, até o final do ano, cerca de 8 mil atendimentos na Zona Leste de Manaus, além da inclusão de profissionais de educação física nas Policlínicas e Centros de Atenção Integral a Melhor Idade (CAIMIs) parceiros da iniciativa.

“Estamos renovando o projeto RespirAR, que iniciou na Fundação de Alto Rendimento e agora atende em unidades de saúde e centro de convivência. Nosso objetivo é fortalecer o atendimento aos pacientes e, em um próximo momento, levar o projeto para o interior. Muitas pessoas foram acometidas pela Covid-19 e precisam desse tratamento para recuperar as funções do pulmão”, destacou o governador Wilson Lima.

Atualmente, o quadro de profissionais do RespirAR conta com 78 fisioterapeutas e receberá o apoio de 22 estagiários; em educação física o número aumentará de 24 para 30 profissionais, agora atuando nas Policlínicas e CAIMs; além dos 29 estagiários de educação física já atuante no projeto e 8 técnicos de enfermagem.

“A pandemia fez com que a população vivesse momentos jamais vistos na história recente do mundo. Por determinação do governo Wilson Lima, conseguimos enfrentar este problema por meio do RespirAR, oferecendo serviços de fisioterapia e educação física para o povo amazonense. A importância desta iniciativa se traduz nos mais de 75 mil atendimentos realizados em 6 meses que, com o trabalho da equipe estratégica do governo, seguirá firme em seu propósito de salvar vidas”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Para participar

Pessoas com sequelas pós-Covid-19 podem procurar uma unidade de saúde ou uma unidade do RespirAR para serem inseridas no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Após autorização no sistema, o paciente recebe o encaminhamento para a consulta de fisioterapia, onde será avaliado para começar o tratamento adequado para o seu caso, o que inclui a quantidade de sessões de fisioterapia e atividade física orientada.

Locais

Hoje, os atendimentos são realizados nas Policlínicas Antônio Aleixo, Codajás, João dos Santos Braga e Gilberto Mestrinho. Os Centros de Atenção ao Idoso (CAIMs), são: Ada Viana e o André Araújo. Além deles, os pacientes podem procurar os seguintes Centros de Convivência: Padre Pedro Vignola, do Idoso e o Magdalena Arce Daou. E a Vila Olímpica de Manaus, localizada no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

