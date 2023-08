Prefeitura promove evento da Semana do Bebê Manauara em unidade de saúde no Crespo

A Prefeitura de Manaus promove, nesta sexta-feira (18), uma ação de sensibilização da sociedade em torno da atenção à primeira infância. A atividade acontecerá das 9h às 12h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Frank Calderon, no bairro Crespo, zona Sul, e terá rodas de conversa e palestras para usuários e comunitários.

A chefe do Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Semsa, Janaína Sá Terra, relata que a Semsa vem realizando ações da Semana do Bebê Manauara, por meio de seus cinco Distritos de Saúde (Disas). “A Semana foi instituída pela Lei Municipal nº 2.228, de 3 de julho de 2017, com o objetivo de incentivar uma melhor infância e a proteção das crianças de 0 a 6 anos de idade em Manaus”, informa a gestora.

A agenda iniciou no dia 1º de agosto, em uma unidade de saúde do Disa Leste, coincidindo com a abertura da campanha Agosto Dourado de estímulo ao aleitamento materno, e seguiu no dia 11, em unidades básicas dos Disas Oeste e Norte. Após a ação desta sexta-feira, a programação da semana se encerrará com evento na área do Disa Rural.

“As ações incluem palestras e rodas de conversa com profissionais das áreas técnicas de cada distrito, como saúde bucal, saúde da mulher e saúde da criança, que se reúnem para dar à comunidade orientações dentro de cada área relacionadas à primeira infância”, aponta Janaína.

Nessa linha, as atividades de educação em saúde vão enfocar temas como cuidados de higiene bucal, vacinação e alimentação saudável para bebês e crianças, além da importância do acompanhamento pré-natal para gestantes. Os profissionais do Disa Sul irão tratar ainda do papel do aleitamento materno para o desenvolvimento das crianças, dentro da temática do Agosto Dourado.

“O leite materno tem todas os nutrientes que a criança precisa, e proporciona a ela mais saúde e um melhor desenvolvimento físico e intelectual, além de prevenir doenças”, afirma Janaína, orientando que o leite da mãe deve ser exclusivo na nutrição do bebê até 6 meses de vida, e complementar a alimentação pelo menos até os 2 anos.

Ainda dentro da programação da campanha Agosto Dourado, a Semsa Manaus promoveu, na manhã desta quinta-feira (17), um encontro de gestantes e mães em fase de amamentação. Tendo como tema “Aleitamento materno: fonte de vida e saúde e direito da mulher e da criança”, o evento ocorreu na USF Leonor de Freitas, no bairro Compensa, zona Oeste.

O encontro teve a participação de integrantes dos grupos Sermãe, que reúne gestantes, e Crescer Saudável, com nutrizes e seus bebês. As atividades foram conduzidas pelas equipes de saúde da Leonor de Freitas, ao lado de professoras e pedagogas da creche municipal Ana Lopes Pereira, também situada no bairro Compensa.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Semana do Bebê Manauara inicia no “Agosto Dourado”

Amamentação: benefícios para a mãe e para o bebê

‘Agosto Dourado’ com ações de incentivo ao aleitamento materno