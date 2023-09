Filho de Bolsonaro nega envolvimento amoroso com ex-assessor

Jair Renan, o filho 04 de Bolsonaro, resolveu se pronunciar nas redes sociais após seu ex-assessor, Diego Pupe, dizer à polícia que teve um relacionamento amoroso com ele. Em um story no Instagram, o rapaz negou o envolvimento romântico.

“Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga”, disparou ele na rede social. A publicação do 04 virou piada no Twitter e o nome dele foi parar nos assuntos mais comentados das últimas horas.

“Ele só não falou que era briga de espadas”, zoou uma. “Caramba… Se isso não é se assumir… eu não sei o que é”, comentou outra. “Então a relação dele e do assessor é tóxica, vivem brigando…”, afirmou um terceiro. “🤣🤣🤣🤣🤣. Então a briga foi feia, porque o amante foi falar na polícia sobre ela!!! 🤣🤣🤣🤣”, postou mais um, recordando que a revelação foi feita em depoimento oficial.

Como os internautas não perdem tempo, muitos usaram os comentários da última postagem de Jair Renan, em que ele aparece segurando uma arma, para tirar sarro com a cara do rapaz: “🏳️‍🌈 Gosta de pegar em pistolão kkkk”, escreveu um. “Tamo sabendo que você manja de pegar na pistola….😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂”, divertiu-se outro. “Agora dá pra entender toda a homofobia. Era só porque vocês ‘não podem’ se assumir e vivem frustrados… Faz todo sentido”, analisou uma terceira.

Entenda o caso

Após prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde da última quinta-feira (14), o antigo assessor de Jair Renan Bolsonaro, Diego Pupe, disse que manteve um relacionamento “amoroso e romântico” com o filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse ‘auê’ da polícia, mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”, disse Pupe depois de depor no âmbito da Operação Nexum.

No fim do mês passado, Jair Renan foi alvo de busca e apreensão pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Dot/Decor), unidade da PCDF. A Operação Nexum cumpriu outros quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva por crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de prejuízo do erário do Distrito Federal.

Pupe afirmou aos policiais civis ter ouvido de Maciel Carvalho, empresário de Jair Renan, a ordem para transferir a empresa RB Eventos a outra pessoa. Naquela época, o filho do então presidente era investigado pela Polícia Federal pelos supostos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro envolvendo a firma. Antes da mudança de dono, a RB funcionou no mesmo endereço da 357 Cursos, empresa de aulas de tiro que era comandada por Maciel, segundo o depoimento.

A RB Eventos foi transferida, neste ano, por Jair Renan para Marcos Aurélio Rodrigues, parceiro comercial de Maciel e dono da 357. A Polícia Civil suspeita de que Rodrigues seja um laranja em um esquema ilegal. O negócio chamou a atenção dos investigadores porque não houve qualquer pagamento pela movimentação, além de a firma ter faturado R$ 4 milhões em um ano.

O ex-assessor afirma que Renan tinha conhecimento do que ocorria dentro da empresa e das ações feitas por Maciel. Sobre o mesmo assunto, Pupe continua: “Eles são bem íntimos, né? Na imprensa mesmo, eles, enfim, me alfinetaram bastante; dá para ver o quanto eles estavam íntimos. Então, o Renan tem, sim, conhecimento do que o Maciel fazia”.

