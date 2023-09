Urso traumatizado pela guerra na Ucrânia será adotado por zoológico escocês

Quase todos os animais que viviam no mesmo zoológico que "Yampil" morreram depois da invasão russa

Um urso negro asiático, que sofreu traumas graves em um zoológico na Ucrânia ocupada pela Rússia, será adotado por um zoológico na Escócia.

Em outubro de 2022, de acordo com publicações nas redes sociais de um centro de resgate ucraniano, soldados ucranianos entraram no zoológico abandonado na aldeia de Yampil, Donetsk, que estava sob ocupação russa. Eles descobriram que quase todos os 200 animais do zoológico foram mortos.

Um urso de 12 anos foi um dos poucos sobreviventes. Ele também ficou gravemente ferido — sofreu uma concussão quando uma bomba explodiu perto de sua jaula e estava a poucos dias de morrer, de acordo com um comunicado divulgado pelo Zoológico Five Sisters, na Escócia.

Agora, Yampil — que leva o nome da aldeia onde foi encontrado — terá um novo começo de vida, pois será adotado pelo zoológico escocês, após uma operação de resgate que até agora o levou através do continente europeu, da Ucrânia à Polônia e à Bélgica.

Ele irá para sua nova casa, 32 quilômetros a oeste da capital escocesa, Edimburgo, no início do próximo ano.

A guerra da Rússia na Ucrânia deslocou e matou animais, bem como pessoas, uma vez que os refugiados foram forçados a deixar para trás os seus animais de estimação enquanto fugiam, e tornou-se quase impossível cuidar de animais em jardins zoológicos.

“Guerra e conflito… são coisas horríveis e muito traumáticas para as pessoas. Muitas vezes esquecemos que isso também é traumático para os animais”, disse Romain Pizzi, veterinário-chefe do Five Sisters.

Falando durante uma videochamada do lado de fora do recinto de Yampil, na instituição de caridade de resgate de vida selvagem Natuurhulpcentrum, no nordeste da Bélgica, ele disse: “Existem muitas espécies, como o urso negro asiático, que são realmente inteligentes”.

Os animais, tal como as pessoas, podem sofrer consequências a longo prazo devido a traumas e requerem cuidados especializados. Na segunda-feira, Pizzi e o principal tratador de carnívoros do zoológico, Gary Curran, visitaram Yampil no centro, onde ele está tendo a oportunidade de “desestressar” e sendo monitorado quanto a quaisquer problemas de saúde.

“Queremos ter certeza de que o que construímos para ele como um santuário na (…) Escócia atenderá às suas necessidades e elas serão específicas para ele, dependendo do trauma pelo qual ele passou e dos comportamentos inadequados que ele possa ter desenvolvido daquela vez”, acrescenta Pizzi.

O zoológico, que já resgatou ursos e outros animais no passado, mas principalmente de circos e restaurantes de beira de estrada, ouviu falar de Yampil pela primeira vez através do Natuurhulpcentrum.

“Fiquei muito emocionado com isso e é meio inimaginável algumas das coisas pelas quais ele passou”, disse Curran. “E então estávamos realmente interessados ​​em fazer o nosso melhor para garantir que criaríamos um lar para o resto da vida dele e não importa o custo.”

O zoológico disse em comunicado que exigirá um investimento de cerca de £ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) para o novo recinto de Yampil e está convidando as pessoas a doarem para ajudá-lo a atingir esse total.

Yampil é um “urso gentil”, observou Pizzi até agora, acrescentando que a equipe do zoológico está esperançosa de poder proporcionar-lhe uma boa vida na Escócia, onde ele poderá se tornar “um urso feliz e normal”.

*Com informações da CNN Brasil

