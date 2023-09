Aplicativo para monitorar queimadas e índice de qualidade do ar na região é lançado em Manaus

Manaus (AM) – Em resposta aos desafios ambientais enfrentados na região Amazônica e com o objetivo de fornecer dados para gestores públicos, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou, nesta terça-feira (26), o aplicativo do sistema de monitoramento “Selva”, uma plataforma on-line que mede, em tempo real, queimadas e a qualidade do ar. O sistema já está disponível para download em dispositivos Android, por meio da Play Store.

O Selva é uma ferramenta abrangente que monitora diversas variáveis ambientais, incluindo, também, chuvas e descargas elétricas em tempo real. O sistema é desenvolvido pela UEA, por meio do Programa de Educação Ambiental sobre Poluição do Ar (EducAIR), com o apoio do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (Fuea) e da Fundação Cuomo.

Uma das principais funcionalidades do Selva é o monitoramento de queimadas, que se tornaram uma preocupação constante na Amazônia. A plataforma fornece informações precisas sobre a localização e a intensidade das queimadas, permitindo uma resposta mais eficaz das autoridades e ajudando a proteger a saúde da população.

Ao monitorar a qualidade do ar, o Selva oferece aos cidadãos informações vitais sobre a poluição atmosférica em suas áreas. A plataforma utiliza um sistema de cores intuitivo para indicar os níveis de qualidade do ar, tornando as informações acessíveis a todos. O sistema conta com sensores de baixo custo. Os cidadãos podem se cadastrar no aplicativo, selecionar seu município e começar a receber notificações sobre a qualidade do ar em sua região.

Combate a crimes ambientais

Para o reitor da UEA, André Zogahib, é de grande importância a colaboração entre a universidade, o governo e o Ministério Público para o sucesso do projeto.

“Essa é mais uma ação da universidade com total apoio do Governo do Amazonas e em colaboração com o Ministério Público para que possamos, juntos, estabelecer esforços significativos que tragam, de fato, uma melhoria para a vida da sociedade”, afirmou.

O Professor Rodrigo Souza, responsável pelo desenvolvimento da plataforma, explicou sobre os benefícios do aplicativo. “A nossa intenção é proporcionar informações tanto para a população quanto para o governo. O Selva não apenas oferece dados em tempo real, mas também ajuda a combater crimes ambientais, fornecendo evidências técnicas para responsabilização”, declarou.

O promotor de justiça Francisco de Assis, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, destacou a participação do MP nessa iniciativa da UEA.

“Temos realizado a destinação de algumas sanções e acordos judiciais e extrajudiciais para poder fornecer contribuições a serem utilizadas no projeto. A intenção é expandir essa rede, inclusive nas comarcas do interior, onde o Ministério Público possui sedes próprias e condições de instalação”, afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atleta ultramaratonista ‘Surucucu’ participa da corrida “Tepequém Up”

Cerca de 10 tabletes de maconha tipo skunk avaliados em R$ 150 mil são apreendidos

Ação oferece exames gratuitos de diagnóstico precoce ao câncer infantojuvenil em Manaus