Uma caminhonete perdeu o controle e despencou de um barranco de mais de 30 metros altura nesta quinta-feira (5), em Altamira (PA). Dentro do veículo, três pessoas sobreviveram sem ferimentos graves.

O acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-230, em um trecho que dá acesso à cidade de Brasil Novo (PA). Capotado, o veículo foi encontrado em uma região de mata bastante densa.

Três pessoas estavam dentro do veículo: a motorista, seu filho, de 3 anos, e a mãe dela, de 77 anos. Pedestres e motoristas que passavam pelo local do acidente ajudaram os três a saírem do carro.

Apesar do susto, todos os passageiros saíram quase ilesos do capotamento, apenas com ferimentos leves. De qualquer modo, os três foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira.

Por estar passando por obras, a rodovia onde o acidente aconteceu está sem as barras de proteção laterais. De acordo com testemunhas, o acidente pode ter acontecido por problemas mecânicos do veículo, que ficou com a sua lataria completamente amassada após o capotamento.

VÍDEO: carro capota e despenca de rodovia no Pará pic.twitter.com/v2Qh5eGon3 — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 5, 2023

*Com informações do Metrópoles

