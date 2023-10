Andressa Urach e filho fazem sexo com a mesma mulher

Andressa Urach tem feito diversas parcerias na criação de vídeos de sexo. A mais recente, foi com a influenciadora Mari Ávila, que em maio deste ano, viralizou na web após gravar vídeos de sexo com MC IG.

Mari Ávila mais conhecida como ‘Rainha do Oral’

Em seu perfil no Twitter, ela postou alguns dos vídeos de sexo com Urach. Mari escreveu:

“O que estão achando dessa brincadeirinha que fiz com a Andressa? Eu posso garantir que foi uma delícia”, afirmou ela.

Sexo com mãe e filho

Dias atrás, Andressa Urach revelou que ela e o filho Arthur Urach já dividiram a mesma mulher. A declaração foi dada em entrevista para o programa Superpop, de Luciana Gimenez. A moça trata-se de Mari Ávila, com quem a ex-Miss Bumbum já gravou cenas quentes para as plataformas de conteúdo adulto.

Inclusive, as imagens da relação das duas foi dirigida pelo rapaz, que conheceu Mari durante as filmagens. No fim da gravação, Urach levou a parceira para conhecer a boate em que atua como garota de programa, junto com o filho. Chegando lá, o clima entre entre Ávila e Arthur esquentou.

“A gente foi para o Gruta [Azul], lá a gente ficou tranquilo, começou a conversa e fomos para casa. E aí a gente acabou ficando”, contou o jovem. Na ocasião, ele chegou a compartilhar uma selfie com a ruiva e escreveu na legenda “obrigado, mãe”, marcando o lugar onde a mãe trabalha.

“Ela teve atração física pelo Arthur, ele por ela, eles foram lá para a minha casa e eles ficaram juntos. O Arthur colocou ‘obrigado, mãe’ porque foi através de mim que ele conheceu ela. Ele não pagou por ela, ela nem faz isso, nem trabalha como garota [de programa]”, explicou Andressa.

*Com informações do Dol

Leia mais:

Distribuidora diz que tem estoque de gás para mais 10 dias em Manaus

VÍDEO: filhos abandonam pai de 75 anos em calçada e são indiciados pela polícia

VÍDEO: frentistas são assaltados em posto de combustível na Zona Sul de Manaus