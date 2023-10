MC Guimê acusa Lexa de traição enquanto estava no BBB

Após ser acusado de não pagar suas dívidas e abandonar os pets com Lexa, MC Guimê resolveu soltar o verbo contra a ex-mulher e a ex-sogra, Darlin Ferrattry. Além de gravar um vídeo falando sobre o caso, ele respondeu a um internauta nas redes sociais e afirmou que as traições de Lexa vinham acontecendo quando ele ainda estava no BBB.

“Lexa voltou com MC Guimê só pra poder se vingar e trair de volta. Que mecanismo”, analisou um. Com muitos emojis de gargalhada, o cantor rebateu: “Que vingança?! Se dentro do programa já tava acontecendo”, afirmou ele.

No Twitter, os usuários comentaram o assunto, que levou o nome do ex-BBB para os trendings: “Eles decidiram lavar suas roupas sujas em público 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️”, disse um.

“Ninguém mais termina e fica cada um na sua. Tem que expor na internet. 🤦”, reclamou outro. “Esse vagabo ainda tá falando?? Tem que agradecer o chifre e calar a boca”, disparou uma terceira. “MC Guimê ainda tá chorando pela suposta traição da Lexa, sendo que fez isso também? Achei que chumbo trocado não doesse”, escreveu mais uma.

“Não, eu não neguei em pagar minha parte da rescisão de nenhuma funcionária, com quem tive uma relação harmoniosa, maravilhosa e até hoje tenho. Só não responde a Lexa porque não nos falamos, não tenho o prazer em respondê-la e não falei com ela sobre esse assunto. Então, se é algo que tá acontecendo, que precisa ser resolvido, ela tem o contato da minha assessoria jurídica, da minha equipe, assim como tenho contato dessa parte dela também e a gente pode resolver através de outras pessoas, não através da gente”, começou ele.

MC Guimê rebateu mais uma questão: “Ponto 2, o processo do imóvel, que inclusive eu comentei agora há pouco no meu pronunciamento digitado. É um assunto que já está me fazendo ficar por aqui [fez sinal com a mão no pescoço], mas vamos lá. Eu, Guimê, em nenhum momento pedi pra Lexa assumir a resposabilidade desse processo. Isso é uma decisão vinda da Justiça, os advogados das pessoas que estão nos processando decidiram assim e o juiz deu essa decisão favorável a eles”, esclareceu.

“Estou recorrendo, estou lutando com a minha defesa e espero que esse processo se resolva da melhor forma. Porém, é algo que leva tempo”, disse ele. Logo depois, o cantor entrou no terceiro assunto que queria abordar.

Agora há pouco a assessoria da querida [Lexa] se posicionou aí nos portais de fofoca dizendo que eu abandonei até os meus animais de estimação e criei dúvidas sobre arcar com as responsabilidades financeiras que tínhamos juntos na casa. As responsabilidades financeiras que tínhamos juntos na casa era um combinado nosso, pessoal, entre eu e ela, porque eu casei com ela e não com a família dela, com a mãe dela, com a equipe dela ou quem seja. Ela sabe do meu caráter e quem me conhece”, afirmou.

E continuou seu desabafo:

“Só que na segunda-feira quando eu cheguei lá falando que ia sair da casa, não abandonando ninguém, mas estava saindo porque naquele dia eu decidi que não queria mais aquela vida. Eu já tinha provas e tudo bem claro pra mim que ela estava me traindo há um tempo. Eu não queria mais dormir com ela, não queria estar mais na casa. Pedi pra que ela tomasse cuidado com as minhas roupas e coisas que ainda estavam na casa. Só que não foi bem assim, né? Foi totalmente diferente!”, contou.

Guimê reclamou que suas coisas foram colocadas em sacos de lixo:

“Na quarta-feira de manhã, dois dias depois da minha saída da casa, que só saí com uma mochila, eu recebo a ligação de um amigo preocupado que todas as minhas roupas, itens pessoais, joias, estavam dentro de sacos pretos de lixo jogados no hall do condomínio, sem nenhum cuidado, aviso ou pré-aviso, certo? Isso me irritou muito também, tentei entender o que estava acontecendo e soube que a querida mãe [Darlin Ferrattry] da querida chegou naquele dia tomando essa atitude, falando que era pra arrancar tudo da casa. Repito, mais uma vez, isso não tinha sido o nosso combinado entre eu e minha ex”, garantiu.

Ele ainda seguiu falando dos animais de estimação que tinha com Lexa: “Sobre os pets, desde que saí da casa, eu tenho morado em flats, apartamento e lugares que não aceitam pets e comentei isso com a Lexa. Estou aguardando o apartamento que eu vou morar ficar disponível pra que eu e a Lexa combinemos se eu vou ficar com 1, 2, 3 ou com os 4 dos cachorros que tínhamos juntos, certo? Vai ser um acordo entre nós e assunto encerrado”.

No fim, ele ameaçou expor a ex-sogra:

“Quero finalizar essas ideias querendo fazer um pedido diretamente a Darlin, que é minha ex-sogra, graças a Deus. Pega a visão, Darlin, para um pouco de ficar falando groselha na internet, para um pouco de ficar comentando coisas que você não sabe, para um pouco de ficar me julgando, me chamando de assediador. Logo você, que me conhece e eu te conheço muito bem também. Se você continuar falando essas coisas, não vai dar bom, hein!”, detonou.

