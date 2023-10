Veja lista dos mortos em queda de avião no Acre; 10 amazonenses

Rio Branco (Acre) – As 12 vítimas do acidente aéreo com um avião modelo Carvan, prefixo PT-MEE, operado pela empresa ART Táxi Aéreo, foram identificadas e encaminhadas para a unidade de medicina legal de Rio Branco, capital do Acre, local em que a queda do bimotor ocorreu na manhã de domingo (29).

Ainda não se sabe a causa do acidente, no entanto, todo o aparato de resgate e Corpo de Bombeiros Militar do Acre, além de forças de segurança foram mobilizados para o local.

Na aeronave estavam 6 homens, 3 mulheres e 1 criança de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto, um total de 12 pessoas.

O avião tinha decolado do aeroporto internacional de Rio Branco, com destino ao município de Envira, no Amazonas.

Confira o nome das vítimas:

Alexsander Bezerra

Francisco

Ana Paula Melo

Raimundo Nonato Melo

José Marcos Epifânio

Antonio Mattos

Antonia Elizângela

Edineia de Lima

Jamilo Maciel

Clara Maria Monteiro – bebê

Piloto: Claudio Atílio Mortari

Copiloto: Cleiton Almeida

