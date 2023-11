Mulher que sequestrou bebê de maternidade dizia estar grávida de homem casado

Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, foi presa suspeita de sequestro do recém-nascido Ravi na madrugada do dia 31 de outubro

Uma mulher identificada como Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, foi presa nesta quarta-feira (1), suspeita de ter sequestrado o recém-nascido Ravi, que foi levado da maternidade em que nasceu ainda nas primeiras horas de vida, na madrugada do dia 31 de outubro.

Ela disse que estava grávida e que o bebê era dela, inclusive para os policiais que foram prendê-la. E chegou a levar a criança para casa. Cauane teria um relacionamento com um homem casado e alegava que tinha engravidado dele.

O bebê foi encontrado nesta quarta-feira (1º) e Cauane, suspeita do sequestro, foi presa em flagrante.

O caso aconteceu na Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio. O bebê foi encontrado no Morro do Borel, na Tijuca, e devolvido à mãe.

Um vizinho de Cauane fez uma denúncia anônima e policiais da UPP da comunidade da Tijuca foram até a casa dela. Quando chegaram à residência, os PMs flagraram Cauane com Ravi no colo. Para os militares, a jovem afirmou estar grávida e que o recém-nascido era dela.

Como foi o sequestro

Segundo o pai de Ravi, Matheus Cunha, de 26 anos, durante a madrugada do dia 31/10, pouco antes das 2h, sua esposa amamentou o bebê e o colocou no berço. Depois de cochilar rapidamente, acordou e já não o viu. O homem teria procurado pela enfermaria e descobriu que o bebê não estava lá. Em seguida, a polícia foi acionada.

Ao jornal Extra, o avô paterno do recém-nascido, Davi Figueira, de 46 anos, contou que acordou de madrugada com a ligação da esposa, que acompanhava a nora na maternidade. Segundo o avô, imagens das câmeras de segurança registraram uma mulher entrando na maternidade com três bolsas, por volta de 1h50.

A mulher aparece com uma mochila nas costas e duas bolsas, uma em cada mão. Funcionários acreditam que Cauane entrou na maternidade por uma das varandas e saiu pela porta da frente com Ravi escondido em uma das bolsas.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Recém-nascido é encontrado horas depois de ser sequestrado em maternidade

VÍDEO: técnica de enfermagem é resgatada após ser sequestrada por facção em Manaus

Sequestro de pai de jogador do Liverpool mobiliza mais de 120 militares na Colômbia