Colônia de Férias do Sesc está com inscrições abertas em Manaus

Manaus (AM) – A Colônia de Férias “A Fantástica Fábrica de Brinquedos”, do Sesc Amazonas, está com inscrições abertas. A atividade ocorrerá entre os dias 11 e 15 de dezembro, das 8h às 17h, na unidade Sesc Balneário, situada na Avenida Constantinopla, n.º 288, Alvorada. Os interessados podem entrar em contato por meio do telefone: (92) 98423-2150.

Objetivo da iniciativa é proporcionar às crianças em período de férias escolares, momentos de descontração de forma lúdica e educativa, além de promover a construção da relação social e afetiva por meio das experiências vividas. Cada edição conta com uma temática, desta vez o evento entrará no clima de Natal com “A Fantástica Fábrica de Brinquedos”.

A colônia é voltada para crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, que poderão participar de atividades que estimulam a criatividade, o trabalho em equipe e a descoberta de novas habilidades como oficinas, construção de brinquedos, coleta seletiva, entre outras.

Para participar, o investimento é de R$ 350 aos dependentes de comerciários, e de R$ 500 aos dependentes do público em geral, e inclui camisa, squeeze e alimentação.

*Com informações da assessoria

