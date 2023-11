Após a assessoria de Ana Hickmann afirmar, em comunicado oficial, que houve um briga entre ela e o marido Alexandre Correa, e que a polícia havia sido chamada, o boletim de ocorrência registrado na delegacia apontou que a artista lesionou o braço e está usando uma tipoia, além de ter levado cabeçadas.

Ainda segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para ir até o condomínio onde o casal mora, em Itu, interior de São Paulo. As autoridades ouviram Ana, que relatou aos policiais que, por volta das 15h30, estava na cozinha da sua casa, junto com o esposo, com o filho do casal, de 10 anos, e de funcionários, quando ela e Alexandre começaram a discutir. A situação teria assustado o menino, que saiu do ambiente.

No relato, Hickmann conseguiu afastar Correa e ao tentar pegar o celular, que estava em uma área externa da casa, ele fechou repentinamente uma porta de correr, pressionando o braço esquerdo da mulher. Alexandre já tinha saído quando a diligência chegou no local.

A PM afirmou que a artista foi sozinha até a Santa Casa, recebeu atendimento médico e em seguida foi liberada. Ana Hickmann foi escoltada pela polícia até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva. As informações são do G1.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Marido de Ana Hickmann fala sobre dívida de R$ 3,5 mi da empresa do casal

Vídeo: Cantor sertanejo rebate críticas após ser filmado agredindo a mãe

Fã entra em trabalho de parto durante show de Pink