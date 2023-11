Primeira parada natalina acontece no parque Amazonino Mendes, em Manaus

A 1ª Parada Natalina da capital amazonense acontecerá na quarta-feira (15), às 19h, no parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, zonas Norte e Leste da cidade. A ação faz parte do programa ‘Natal das Águas – Esperança que se renova’, que busca levar a alegria natalina para a população manauara.

O evento contará com a participação dos personagens que integram o espetáculo ‘Um Sonho de Natal’, realizado pela Nova Igreja Batista há mais de 20 anos, além de cinco carros alegóricos natalinos e a fanfarra, inserindo o público presente em um desfile que irá encantar a todos os presentes.

Ao todo, serão mais de 600 pessoas envolvidas, incluindo os tradicionais símbolos desta data.

Reafirmando o compromisso da gestão de olhar para todas as zonas da cidade, o presidente do FMS, Emerson Castro, destaca que é um momento histórico para cidade de Manaus e de muita alegria. “Temos hoje uma gestão que olha com carinho para todas as zonas da cidade. E estamos muito felizes e ansiosos para primeira parada natalina, que vai ser no parque Amazonino Mendes. Com certeza, será um sucesso”.

Para o pastor-presidente da Nova Igreja Batista, David Hatcher, essa ação marca o início de um período importante para a cidade, renovando as esperanças da população.

“O Natal está chegando, uma época mais alegre na cidade. Sempre onde Jesus chega as coisas melhoram. E este ano temos esse primeiro desfile no dia 15. A expectativa é darmos arrancada nessa estação natalina no parque Amazonino Mendes. Vai ser bonito e vai colocar um novo contexto nas nossas mentes. Agora, é um momento de mais solidariedade, mais alegria, de estarmos com os nossos irmãos, nossos próximos, nossos vizinhos, amigos. Estamos ansiosos para esse momento de inauguração da época de Natal, com esse desfile e, certamente, vai ser muito bonito”, destacou David.

A parceria com a Nova Igreja Batista continuará na segunda “Parada Natalina”, que ocorrerá no dia 20, na faixa liberada da Ponta Negra, e no espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, que acontecerá dia 3 de dezembro, com duas sessões, sendo a primeira às 19h e a segunda 20h30, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da capital.

‘Um Sonho de Natal’

O espetáculo ‘Um Sonho de Natal – O Circo da Vida’ tem sua estreia marcada para o dia 9 de dezembro, às 20h. Promovido pela Nova Igreja Batista (NIB), a nova história se passa dentro de um circo, proporcionando uma experiência mágica e emocionante para toda família. Com entrada e estacionamento gratuito, as apresentações serão realizadas entre os dias 9 e 25 de dezembro, com exceção do dia 24.

O espetáculo contará com sessões em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, localizado na avenida Torquato Tapajós, 4.444, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica na avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Em 2023, o espetáculo, que já faz parte do calendário oficial da capital amazonense, terá o tema ‘O Circo da Vida’, transportando o público para um mundo onde artistas circenses, acrobatas, palhaços e personagens cativantes ganharão vida no palco.

