VÍDEO: Motorista de ônibus agride casal de passageiros em Manaus

Manaus (AM) – Vídeos que viralizaram nas redes sociais, neste sábado (18), mostram um motorista de ônibus brigando com um casal de passageiros dentro da linha 085. A confusão aconteceu dentro da linha de ônibus nas proximidades do Terminal 5, na Zona Leste de Manaus. O motorista chegou a ser afastado.

Segundo informações dos passageiros, a mulher teria entrado pela parte de trás do ônibus e o homem pelo embarque da frente.

Após o motorista alertar o passageiro, a discussão começou seguido por agressões físicas.



Confira o vídeo:

Nota da empresa:

Em nota, a empresa Expresso Coroado, responsável pela linha 085, informou que já está ciente do ocorrido e para melhor apuração dos fatos, afastou o funcionário e tomará as medidas cabíveis assim que concluídas as apurações.

Por fim, a nota reitera que nenhum tipo de violência é incentivada por parte da empresa durante o a oferta de seus serviços e que repudia esse tipo de ato.



