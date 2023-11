Quintal do Pagode inaugura em Manaus neste sábado (18)

Manaus abre hoje, a partir das 19h, um espaço para fãs do samba e pagode com a inauguração do Quintal do Pagode, na rua Visconde de Abaeté, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-sul da cidade.

O Quintal do Pagode tem a proposta de resgatar a resenha entre amigos em um lugar 100% instagramavel, ao ar livre, com piscina, bebida gelada e muita música boa.

A primeira noite do novo espaço para os amantes do pagode vai contar com apresentação de Mardem Judson, Samba de Quintal, Grupo Não Era Amor, Rogerinho da Bahia, Gab e nos intervalos DJ Bie.

Além de muita bebida gelada, a inauguração vai contar também com promoção de cerveja. A entrada custa R$ 30.

Leia mais

Primeira praça molhada é inaugurada em Manaus

Passarela é inaugurada na avenida Ephigênio Salles, em Manaus