Programa tem palestra de conscientização sobre saúde do homem em Manaus

Manaus (AM) – O Programa RespirAR, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), promoveu uma série de atividades na Arena da Amazônia, em alusão à Campanha Novembro Azul. O evento que teve como foco a conscientização sobre os cuidados essenciais para a saúde do homem, contou com a participação de profissionais, estagiários e pacientes do RespirAR.

“Essa iniciativa faz parte da determinação do nosso governador Wilson Lima de promover a saúde, através da prática de atividade física, e conscientização de manter sempre o corpo e mente saudáveis “, Erick Gadelha, gerente do Programa RespirAR

Durante a palestra informativa sobre a saúde masculina, foi enfatizado principalmente sobre a importância dos cuidados preventivos. A iniciativa visa combater uma das principais causas de morbidade entre os homens no Brasil, sendo o câncer de próstata a segunda neoplasia mais comum, perdendo apenas para o câncer de pele, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“Essa palestra é muito importante porque orienta e ajuda os homens a quebrar o preconceito. Essa campanha do Novembro Azul realmente é necessária para reforçar o cuidado com a saúde dos homens”, afirmou Antônio Carlos Gomes, de 59 anos de idade, paciente do RespirAR da Vila Olímpica de Manaus.

Visando integrar e incentivar a continuidade das atividades físicas, para manutenção da saúde, após a palestra, 24 pacientes da turma de pilates solo da Vila Olímpica de Manaus receberam alta da fisioterapia e agora seguem para a atividade física. Na ocasião, também foi realizada uma aula especial de encerramento com pilates e outras atividades dinâmicas.

“O pilates é um método da fisioterapia usado para o fortalecimento, onde trabalhamos todo o corpo, assim como a respiração, esse método tem um resultado bastante positivo e usado para pessoas com diferentes patologias“, disse Cleomira Carvalho, coordenadora de fisioterapia do RespirAR, afirmando ainda que, em 2024 os serviços de pilates solo serão implementados aos estádios Carlos Zamith, Ismael Benigno e Oswaldo Frota, praças esportivas da Sedel.

