Netanyahu visita Gaza durante trégua e promete: “Nada vai nos parar”

No terceiro dia da trégua entre Israel e o Hamas, Netanyahu prometeu lutar “até a vitória” contra o grupo fundamentalista

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou as tropas do país na Faixa de Gaza, neste domingo (26), terceiro dia da trégua entre o governo israelense e o Hamas. No local, o premiê gravou um vídeo em que afirmou que os militares continuarão a lutar “até o fim – até a vitória”.

“Temos três objetivos nesta guerra: eliminar o Hamas, trazer de volta todos os nossos sequestrados e garantir que Gaza não se torne novamente uma ameaça para Israel. Estamos movendo todos os esforços para trazer de volta os nossos reféns”, declarou Netanyahu.

“Nada nos impedirá”, prosseguiu. Nas imagens, cuja localização exata não foi identificada, ele aparece usando equipamento de proteção militar, cercado por soldados israelenses. O governo do país manteve a visita do premiê em segredo até a saída dele do enclave palestino.

Esta foi a primeira visita de Netanyahu ao epicentro dos embates desde o início da guerra, em 7 de outubro.

*Com informações do Metrópoles

