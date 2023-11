Expoagro 2023 vai contar com shows de artistas nacionais em Manaus

Evento acontece do dia 5 ao dia 10 de dezembro no quilômetro 2 da BR-174

A 45ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que acontece do dia 5 ao dia 10 de dezembro no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, quilômetro 2 da BR-174. O evento vai contar com shows de artistas nacionais e com o primeiro Festival Artistas da Terra reunindo 29 atrações regionais. Veja lista abaixo.

As atrações nacionais são:

Roberta Miranda

Os Menottis

Marcos e Belutti

Batista Lima.

Segundo a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), a cantora Roberta Miranda será o show principal da primeira noite do evento, no dia 5 de dezembro.

Os Menottis sobem ao palco no dia seguinte, 6 de dezembro. No fim de semana, a dupla Marcos e Belutti se apresenta no dia 9 de dezembro, e o pernambucano Batista Lima encerra os shows na Expoagro no dia 10 de dezembro.

Estrutura

A obra é executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e o projeto da primeira etapa está 95% executado. A obra gera 600 empregos diretos e indiretos.

O parque possui área total de 27 hectares e área construída de 16 hectares, e está dividido em três blocos: A (pista de rodeio e de vaquejada), B (para expositores, fazendinha, parque de diversões e praça de alimentação) e C (dois estacionamentos com capacidade total de 975 vagas, área de tanques de piscicultura; área de pavilhões de animais de pequeno e grande porte; e outros; além de acessos com áreas de circulação destinados à pedestres e carros.

