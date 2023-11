ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 é vitrine para investidores amazonenses

Manaus (AM) – Sediada no Studio 5 Centro de Convenções, a ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 apresenta ao público, o trabalho de empresas voltadas ao desenvolvimento econômico e sustentável da região Norte. O evento iniciou na terça-feira (28) e encerrará nesta quinta-feira (30).

A exposição tem como proposta debater sobre as mais diversas esferas para alavancar os polos de Bioeconomia (BIO) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como vetores econômicos viáveis e sustentáveis para o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia.

A equipe do Em Tempo participou da exposição durante a quarta-feira (29) e, na oportunidade, conversou com uma das responsáveis pela realização do evento. Vânia Thaumaturgo, presidente da Associação do Polo Digital de Manaus, que apresentou números sobre a participação de expositores e destacou a relevância deste momento para as empresas startups.

“Como expositores, nós temos aqui cerca de 150 pessoas envolvidas, entre grandes empresas, institutos e startups. Esse é o único evento que traz as startups para a nossa sociedade. Essa é a nossa vitrine do empreendedorismo para a nossa região, então é super importante para as startups, que a sociedade venha conhecer seus negócios, seus serviços, e a partir daqui, possa gerar emprego e renda para a nossa região. Esse é o nosso maior objetivo, criar expectativa de crescimento, de desenvolvimento socio-econômico para a população da Amazônia”, ressaltou Thaumaturgo.

Bebidas alcoólicas em exposição no projeto “Amazônia em Casa, Floresta em Pé” Foto: Wesley Monteiro

Um dos stands que recebeu grande número de pessoas foi o do projeto “Amazônia em Casa, Floresta em Pé”, do Instituto de Desenvolvimento da Amazônia (IDESAM). No espaço, produtos regionais feitos por pequenos produtores estavam sendo expostos ao público, entre eles, cachaça, gin, chocolate, jujuba, artesanato e biocosmésticos.

De acordo com analista de novos negócios, Laís Bombonatte, o material comercializado no local é fruto do trabalho árduo de pequenos empreendedores do Estado.

“Hoje a gente tem essa amplitude de produtos sempre pensando em como manter a floresta em pé, então além da gente ter a embalagem bonita, pensar como conquistar o consumidor, nós pensamos também em como manter a floresta em pé. Nosso objetivo é dar subsídios e fomentar e economia de base comunitária ou pequeno empreendedor com esses produtos que estamos comercializando”, destacou a representante da Idesam.

Exposição de artesanatos e culinária do projeto Elas Empreendedoras Foto: Wesley Monteiro

Outro destaque do evento foi a exposição do Projeto Elas Empreendedoras, do município de Itapiranga, interior do Amazonas. Voltado para o artesanato, costura e culinária, o programa é formado por mulheres em situação de vulnerabilidade social da cidade, como explica a expositora Maele Serrão.

“Estamos com a biojoia, costura, estamos expondo o trabalho feito na comunidade. Hoje, temos 22 mulheres associadas. O convite veio através da empresa Eneva, que é a nossa parceira, hoje eu represento essas mulheres. É gratificante trazer esse trabalho, mostrar a situação de cada participante que estava em situação difícil e que não sabia como ganhar a própria renda. Hoje, essas mulheres são capacitadas”, finalizou Serrão.

ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 finalizará suas atividades na quinta-feira (30), a partir das 14h, e tem entrada gratuita, no Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus.

