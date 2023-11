Pausa Humanitária entre Israel e Hamas pode ser estendida

O Hamas libertou o sexto grupo de reféns nesta quarta-feira (29). Isso acontece após o grupo radical islâmico ter solto duas mulheres russas também nesta quarta.

Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), estão neste grupo 10 israelenses e quatro tailandeses. Eles estão a caminho de Israel.

A soltura das duas reféns russas não faz parte do atual acordo com o Hamas, segundo as FDI. O grupo radical pontuou que elas foram libertadas após negociação com o Kremlin.

Durante os primeiros cinco dias da trégua, o Hamas libertou 81 reféns, principalmente mulheres e crianças. Em contra-partida, Israel libertou 180 palestinos da prisão, principalmente mulheres e menores de idade, muitos dos quais foram detidos, mas nunca acusados.

Além disso, negociações para estender novamente a trégua estão em andamento. Um importante mediador do Catar afirmou que está “muito otimista” que a prorrogação na pausa do conflito seja anunciada.

Entretanto, funcionários da Cruz Vermelha ainda não foram autorizados a visitar os reféns que o Hamas mantém na Faixa de Gaza, de acordo com múltiplas fontes.

Esse ato seria uma violação do atual acordo com Israel, que estipulava que a Cruz Vermelha poderia visitar os reféns até ao final do quarto dia de trégua.

*Com informações da CNN Brasil

