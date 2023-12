“Sonhos destruídos”: Imagens de bairro evacuado por risco de colapso em Maceió

Aproximadamente 60 mil moradores deixaram sua casa nos anos de 2018 e 2019 nos bairros Pinheiro e Mutange, em Maceió, em Alagoas. A exploração de sal-gema pela Braskem ocasionou um problema no solo que, de acordo com a Defesa Civil da cidade, provocou o risco iminente de colapso da mina 18.

As casas, que um dia pertenceram a famílias, estão abandonadas, e os ex-moradores deixaram recados nos muros: “Foram tantos dias vividos, tantos sonhos destruídos”.

Foto: FERNANDA LUZ/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO – 01.12.2023

O muro de um prédio na cidade também foi marcado com os dizeres “Saudades infinitas!” e “27 anos de história destruídos”. Nesta semana, 27 famílias saíram de sua residência após uma decisão judicial, segundo informações da Prefeitura de Maceió. Por questão de segurança, a Defesa Civil continua a recomendar que a população não transite na área desocupada até uma nova atualização com base em dados de monitoramento.

Foto: FERNANDA LUZ/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO – 01.12.2023

Na madrugada deste sábado (2), um novo tremor com magnitude de 0,89 foi registrado a cerca de 300 m de profundidade na mina 18 da empresa. Foi registrada, porém, a diminuição no ritmo do afundamento do local nas últimas 24 horas.

Foto: FERNANDA LUZ/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO – 01.12.2023

Essas minas são como cavernas que ficam sob uma lagoa. O topo dessas cavernas pode colapsar a qualquer momento, e os possíveis impactos ambientais são imprevisíveis. Há a preocupação de que o desabamento possa provocar grandes crateras, além de tremores. O efeito cascata de rompimento de solo em outras regiões também é uma possibilidade.

Foto: FERNANDA LUZ/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO – 01.12.2023

Pacientes de um hospital no bairro de Pinheiros chegaram a ser transferidos para outras unidades de saúde. É que o Hospital Sanatório fica perto do bairro Mutange, afetado pela atividade de mineração da Braskem.

Foto: FERNANDA LUZ/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO – 01.12.2023

A Braskem afirma, em nota, que continua mobilizada e monitorando a situação da mina 18 e toma todas as medidas cabíveis para minimização do impacto de possíveis ocorrências. Todos os dados colhidos estão sendo compartilhados em tempo real com as autoridades, com quem a empresa vem trabalhando em estreita colaboração

*Com informações do R7

Leia mais

Abalo sísmico é registrado na região ameaçada de desabamento em Maceió

Maceió decreta estado de emergência por risco de colapso em mina

Irmão do prefeito de Maceió é detido por suspeita de agredir a noiva