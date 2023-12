Mulher finge ter 14 anos para molestar alunos do ensino médio

A americana Alyssa Ann Zinger, de 22 anos, fingiu ser uma criança de 14 anos em homeschooling (estudo em casa) para aliciar alunos do ensino médio para fazer sexo, anunciou a polícia da Flórida, na última sexta-feira (1). A jovem foi presa na semana passada por supostamente se envolver em pelo menos 30 atos sexuais com pelo menos um aluno e enviar vídeos explícitos para vários outros.

“É perturbador ver um adulto tirar vantagem de uma criança e atacá-la”, disse o chefe da polícia de Tampa, Lee Bercaw, em um comunicado: “Qualquer pessoa que possa ter sido vítima de Zinger, nós encorajamos você a se apresentar. O Departamento de Polícia de Tampa irá apoiá-lo e garantir que uma predadora como Zinger não cause danos adicionais a você ou a outras pessoas.”

A mulher de Tampa se passou por uma garota de 14 anos que estudava em casa — Foto: Divulgação

Zinger supostamente criou sua personalidade falsa e se comunicou com suas vítimas em plataformas de mídia social, principalmente Snapchat, de acordo com um mandado de busca obtido pelo Tampa Bay Times.

Várias vítimas, que frequentavam a escola Wilson Middle School, no bairro de Hyde Park, em Tampa, disseram à polícia que acreditavam que Zinger tinha a idade deles, mas era educada em casa.

“Acredita-se que haja vítimas adicionais”, disse a polícia de Tampa.

A acusada teria iniciado uma relação sexual com uma das vítimas em maio, que durou até setembro, afirma o mandado. A vítima – um menino de 12 a 15 anos – disse à polícia que a dupla fez sexo várias vezes e que Zinger lhe enviou fotos e vídeos explícitos.

Outro disse que Zinger enviou um vídeo para várias crianças através do Snapchat retratando relações sexuais. Ela teria também admitido para uma vítima que havia se envolvido em atividades sexuais com outros menores.

A acusada e uma das crianças foram pegos furtando em uma loja da Nordstrom em julho, de acordo com os documentos. Ela supostamente tentou manter sua fachada diante da vítima e disse a um policial que nasceu em 2009, uma mentira que ele não conseguiu verificar.

O oficial confirmou que a única outra Alyssa Ann Zinger sobre a qual conseguiu encontrar informações nasceu em 2001. Em uma tentativa desesperada de enganar, Zinger alegou que tinha uma meia-irmã com o mesmo nome, de acordo com o mandado.

A polícia já vinha investigando Zinger há cerca de um ano, de acordo com a polícia. Mais tarde, o oficial acabou de vez com as mentiras solicitando registros governamentais, escolares e de emprego, bem como acompanhando seus empregadores no Tampa Publix, os quais confirmaram que ela era adulta.

Uma de suas vítimas se manifestou sobre o suposto comportamento inadequado de Zinger apenas três meses depois.

A mulher foi enquadrada com duas acusações de agressão obscena e lasciva e cinco acusações de abuso sexual obsceno ou lascivo contra uma vítima com idades entre 12 e 15 anos.

Ela se declarou inocente das acusações e foi libertada da prisão no dia de sua prisão, após pagar a fiança de US$ 7.500 (cerca de R$ 23 mil) por cada uma de suas acusações criminais de segundo grau.

*Com informações do Extra

