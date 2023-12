Mundo Encantado: Largo do São Sebastião inaugura programação natalina em Manaus

Manaus (AM) – O espaço cultural mais tradicional e emblemático da cidade, o Largo de São Sebastião, recebe neste domingo (3), a partir das 18h, a celebração que marca o início da programação do Mundo Encantado do Natal. O evento traz o encantamento e a magia da temporada que se estende pelo mês de dezembro.

A tradicional chegada do Papai Noel, todos os anos, surpreende trazendo novidades, sendo um dos momentos mais esperados pelo público. Neste ano, não será diferente, uma carreata irá acompanhar o protagonista da festa, ao lado de duendes, personagens típicos e muita música.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o momento abre a temporada de espetáculos artísticos e musicais no Largo de São Sebastião e espaços culturais, além de demais atividades que irão acontecer no entorno.

“Serão mais de 80 espetáculos nos nossos espaços culturais, que seguem até 23 de dezembro. Para cumprir esta agenda foram, aproximadamente, 300 contratações de artistas dos diversos segmentos. Ao todo, o Mundo Encantado do Natal gera mais de mil postos de trabalho na indústria cultural, além de aquecer o comércio, principalmente, no Centro da cidade”, pontua o secretário.

No palco do Largo de São Sebastião, a programação será de quinta a sábado, das 17h às 20h e, aos domingos, 18h às 21h. No Parque Rio Negro, na avenida Beira-Mar, São Raimundo, as apresentações artísticas serão aos sábados e domingos e, nos teatros da Instalação e no Gebes Medeiros, de sexta-feira a domingo. A programação completa está disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Ainda no Largo, o público poderá conferir a Feira de Natal, das 17h às 21h, com mais de 20 estandes e 168 empreendedores locais, comercializando artigos de decoração, moda, artesanato e alimentos.

Outra atração que segue até o dia 23 de dezembro é a Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro. O acesso é gratuito, mediante inscrições no Portal da Cultura. As primeiras foram liberadas no dia 1° de dezembro. Novas vagas serão anunciadas, em breve, no Instagram @culturadoam.

Atrações em andamento

Como parte das ações do Mundo Encantado do Natal, o Governo do Amazonas oferece uma programação variada e ampla beneficiando diferentes públicos: Natal nos Cetis (Centro de Educação de Tempo Integral); Natal nos Municípios (Parintins e Envira), Natal em Rede, contemplando os 22 municípios, atendidos pelo Liceu Online; com transmissão online de espetáculos temáticos; Natal Itinerante nas comunidades.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Natal: Manaus inaugura o maior presépio em movimento do Brasil

Parada natalina no Largo de São Sebastião em Manaus

Campanha de Natal vai sortear cinco caminhões de prêmios em Manaus; saiba como participar