Vacinação contra Covid-19 está disponível em mais de 70 unidades de Manaus nesta semana

Manaus (AM) – Setenta e quatro unidades de saúde da Prefeitura de Manaus vão ofertar doses contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a quinta-feira, 4 a 7 de dezembro, para os usuários interessados em iniciar ou atualizar o esquema vacinal contra a doença. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela campanha de imunização, informa que o serviço não será ofertado na sexta-feira (8), em razão do feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Manaus.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, as unidades que ofertam a vacinação estão distribuídas em todas as zonas da capital, sendo que nove delas funcionam em horário ampliado, das 8h às 20h, e as demais, no horário regular, das 8h às 17h. A estratégia, diz a secretária, visa ampliar o acesso da população aos imunizantes.

“Quanto mais pessoas com o esquema vacinal atualizado, menor será o risco de infecção pela Covid-19 e do desenvolvimento de formas graves da doença, que podem levar a óbito”, reforça a secretária.

As vacinas contra a Covid-19, acrescenta Shádia, são indicados para todas as pessoas a partir de 6 meses. “Os imunizantes ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) são testados e aprovados pelos órgãos de regulação sanitária, sendo seguros e eficazes contra o coronavírus, causador da doença”, aponta.

Para receber a vacina, os usuários devem buscar a unidade de saúde mais próxima, em posse de documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS. Shádia pontua ainda que os filhos menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais, para aplicação das vacinas Pfizer Baby ou Pfizer Pediátrica, conforme a idade da criança.

“Temos unidades específicas para o atendimento do público infantil, sendo 14 voltadas às crianças menores de 5 anos, e 35 para aquelas de 5 a 11 anos”, informa a gestora.

A lista completa dos estabelecimentos de saúde da Semsa que ofertam a vacinação está disponível em bit.ly/localvacinacovid19, trazendo endereços, horários de funcionamento e públicos atendidos em cada local.

Para ter o esquema vacinal completo, os usuários devem receber a 1ª e 2ª doses do esquema primário, mais dose de reforço, observando o intervalo de quatro meses entre aplicações. Na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), é possível consultar a situação vacinal, com prazos e doses a receber, bastando informar o número do CPF.

