Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções destruiu boxes da Feira do Santo Antônio, localizada na Zona Oeste da capital, na madrugada desta segunda-feira (4). Permissionários do local suspeitam que a causa do incêndio seja um curto-circuito na estrutura.

Ao todo, foram 19 boxes atingidos, sendo 12 com perda total e sete com dano parcial. A equipe da A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) esteve no local para garantir apoio aos feirantes prejudicados.

A feira fica ao lado da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e no local haviam 200 boxes. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), moradores perceberam que a feira estava pegando fogo ainda nas primeiras horas desta segunda.

A estrutura física total da feira não foi atingida e, à exceção de danos materiais, não há registro de vítimas. Apesar da suspeita de um curto-circuito, as causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes.

O prefeito de Manaus, David Almeida, informou que a reforma da feira estava prevista pra acontecer em março de 2024. No entanto, os trâmites para o início das obras começam nesta segunda-feira.

O Poder Executivo Municipal garantiu que todas as providências estão sendo tomadas para dar o suporte aos permissionários e que a revitalização da feira será prioridade.

CONFIRA O VÍDEO:

⚠️ Incêndio na Feira do Santo Antonio, em Manaus. pic.twitter.com/m4qsiCRnYn — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 4, 2023

Segundo o CBMAM, ao todo, mais de 20 bombeiros e oito viaturas atuaram no sinistro com utilização de, aproximadamente, 20 mil litros de água e 200 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE) para extinguir as chamas.

“Nosso trabalho para conter esse incêndio foi uma verdadeira força-tarefa, levando em consideração que uma feira tem muitos materiais de fácil combustão, o que ocasionou no alastramento rápido das chamas, atingindo vários boxes de venda”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), a corporação foi acionada, por volta das 23h50, para atender à ocorrência. Durante a ação, duas pessoas, que estavam nas proximidades do local do incêndio e inalaram muita fumaça, receberam atendimento pré-hospitalar e foram encaminhadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo.

“Nossa orientação, como sempre, é para ao primeiro sinal de fogo ou fumaça, a população acione o Corpo de Bombeiros por meio do número 193. Outra recomendação é para que se mantenham afastados do local em chamas. Ao constatarem de um incêndio, muitas pessoas têm como primeira ação fazer um vídeo e nisso, pode acabar colocando a vida em risco, pois a fumaça que se forma em incêndios é altamente tóxica e prejudicial à saúde”, pontuou o comandante-geral.

Após o controle das chamas, foram realizados os procedimentos padrões de rescaldo e a vistoria de área em toda a Feira do Santo Antônio.

