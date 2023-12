Igrejas de Manaus recebem concerto especial do ‘Mundo Encantado Natal’ 

Manaus (AM) – Igrejas em diversas regiões de Manaus vão receber apresentações da programação do “Mundo Encantado do Natal”. A agenda inicia nesta quarta-feira (6), às 18h, com o Madrigal do Amazonas, o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos e a Orquestra de Câmara se apresentando na Catedral Metropolitana de Manaus – Nossa Senhora da Conceição (Matriz), no bairro Centro. Os eventos são abertos ao público.

O Coral do Amazonas protagoniza o restante da programação, estreando no dia 9 de dezembro (sábado), às 19h, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E no dia 10 (domingo), o espetáculo segue na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada na Cidade Nova II, às 18h30.

No dia 15 de dezembro (sexta-feira), é a vez da Igreja Adventista do Alphaville, às 19h. E no dia 16, o Coral se apresenta às 19h30 para a Paróquia Militar Nossa Senhora do Sameiro.

Para o maestro Otávio Simões, que está à frente do Coral do Amazonas, o evento é uma ótima oportunidade para o público ouvir músicas com as quais já está familiarizado, mas também conhecer músicas novas. “Para essas apresentações nós selecionamos músicas de Natal de vários países diferentes, algumas tradicionais como “Noite Feliz” e “Então é Natal”, e também um repertório mais inovador com compositores grandes da história da música como Bach, Vivaldi, e Britten”, explicou o maestro, que demonstrou grande expectativa em relação ao evento.

“Coral e Natal são duas coisas, duas ideias que se relacionam muito bem. Fazer o coral se apresentar nessas igrejas é um momento muito especial, porque a gente se sente fazendo parte da sociedade e a sociedade fazendo parte da gente, que é um dos grandes objetivos dos corpos artísticos, essa integração de sociedade com o artista. E assim a gente sente que nosso objetivo está sendo alcançado”, completou o maestro.

*com informações da assessoria

