Inscrições para edital Construção Nacional da Cultura Hip-Hop 2023 acabam dia 11 de dezembro

Manaus (AM) – As inscrições para o edital de premiação Construção Nacional da Cultura Hip-Hop 2023 entraram na reta final. Os interessados em fazer parte da iniciativa do segmento, que tenham atuação de, no mínimo, dois anos, podem fazer a inscrição até o dia 11 de dezembro. Serão R$ 6 milhões, distribuídos em 325 prêmios.

Entre novembro e dezembro, o Ministério da Cultura realiza o Circula MinC – Cultura Viva Hip-Hop, que vai promover uma série de oficinas, presenciais e virtuais, em todos os estados do país. No dia 8 de dezembro, será a vez da live tira-dúvidas, às 17h30 (horário de Manaus), também com transmissão. Para encerrar, o Ministério realizará um mutirão de tira-dúvidas sobre o edital, em 11 de dezembro.

Segundo a diretora de Promoção da Diversidade Cultural do MinC, Karina Gama, as oficinas desempenham um papel crucial ao esclarecer o edital, oferecendo orientações práticas, dúvidas e, buscando tornar o processo da inscrição mais acessível. “Isso não apenas aumenta a participação, mas também fortalece a qualidade das propostas, garantindo que a cultura Hip-Hop esteja integrada à Política Nacional Cultura Viva, uma importante porta de acesso para o fomento às suas ações culturais que são de base comunitária”, explica.

“Trabalhamos com a perspectiva de que as iniciativas selecionadas por meio deste Edital de premiação se tornem Pontos de Cultura, de modo que essa seleção pública vai contribuir para a consolidação da Política Cultura Viva como uma política transversal da diversidade cultural no Sistema MinC e no Sistema Nacional de Cultura, em interface com outras políticas públicas”, conclui Karina.

Iniciativas

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, diz que as manifestações culturais do Hip-Hop no Brasil são parte da vida da juventude negra. “Valorizar essas expressões é reconhecer a contribuição de décadas, tão bem incorporada à nossa cultura, daquele grupo que se encontra toda semana para fazer batalha de rimas, os que produzem beats, aqueles que se juntam para dançar, aquela pessoa que trabalha com educação nesse segmento. Queremos mostrar para o mundo essas e tantas outras formas de expressão que contribuem direta e indiretamente para o desenvolvimento sociocultural no país”, explica.

Ainda segundo a ministra, o importante é que o jovem se veja como protagonista e que saiba que aquela atividade que está sendo desenvolvida na sua comunidade contribui não só para promover a cultura Hip-Hop, mas para sua preservação e geração de oportunidades.

As iniciativas culturais premiadas da Cultura Hip-Hop podem ser projetos de composição, arranjos, produção de beats, shows, vídeos, discos, arquivos audiovisuais, sítios de internet, revistas, batalhas, rodas culturais, cyphers, jams, espetáculos, slam, beatbox, pesquisas, mapeamentos, fotografias, seminários, ciclos de debates, palestras, workshops, oficinas e cursos livres, que possam contribuir com o desenvolvimento sociocultural do segmento.

O valor destinado ao edital é de seis milhões de reais, distribuídos em 325 prêmios, no valor individual bruto de: R$ 15 mil para a categoria de Pessoas físicas; R$ 20 mil para a categoria de Grupos/Coletivos/Crews; R$ 30 mil para a categoria de Instituições privadas sem fins lucrativos.

Poderão participar do Edital de premiação pessoas físicas, dedicadas às expressões da cultura Hip-Hop, com reconhecimento das comunidades onde vivem e atuam; Grupos, coletivos, crews (sem CNPJ), coletivos organizados segundo suas tradições, mas sem registro como pessoa jurídica de qualquer natureza, envolvidos em ações de fomento e difusão das expressões culturais do Hip-Hop, representados por uma liderança escolhida dentre os membros do Grupo; Instituições privadas sem fins lucrativos (com CNPJ), coletivos organizados como pessoa jurídica de direito privado, nacionais, sem fins lucrativos de natureza ou finalidade cultural, envolvidos e dedicados em ações de fomento e difusão das expressões culturais do Hip-Hop.

Os participantes poderão se inscrever em apenas uma categoria do edital. O edital tem prazo de vigência de dois anos contados a partir da publicação do resultado final da etapa de habilitação e é prorrogável uma única vez, por igual período.

O edital conta com o apoio do Ministério da Igualdade Racial (MIR) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

Critérios

“Os critérios de avaliação foram pensados e discutidos com o movimento Hip-Hop, de forma a refletir diferentes realidades e culturas regionais do país e fortalecer essa identidade que está tão presente nas ações do Ministério e, consequentemente, no Sistema Nacional de Cultura”, pontua a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Márcia Rollemberg.

Avaliação e seleção levam em conta iniciativas que contribuam com a dinâmica cultural de grupos e comunidades em situação de fragilidade socioeconômica, em especial para o enfrentamento da violência e mortalidade que afetam a juventude negra; A promoção da cultura Hip-Hop por meio de ações culturais educativas formais ou informais, com benefício direto a crianças, adolescentes e jovens, que proporcionem experiência e aprendizado mútuo; Ações de preservação da memória da Cultura Hip-Hop; O tratamento prioritário ou diferenciado às questões de gênero, comunidade LGBTQIAP+, sobretudo a inclusão de mulheres como protagonistas da iniciativa cultural e a participação na coalizão histórica e inédita Construção Nacional da Cultura Hip-Hop.

Também iniciativas que gerem oportunidades de trabalho e renda para os praticantes da cultura Hip-Hop; A difusão da cultura Hip-Hop para o aumento da visibilidade das expressões culturais do Hip-Hop e de seus praticantes; O fortalecimento de organizações ou instituições representativas das pessoas, grupos ou comunidades praticantes da cultura Hip-Hop; A promoção de intercâmbio com outras formas artísticas afins à cultura Hip-Hop, em particular as expressões culturais afro-brasileiras de matriz africana e de terreiros, criando novas associações, inovações para além dos cinco elementos consagrados.

*Com informações do Ministério da Cultura