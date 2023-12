‘Pequeno Gênio’ de 10 anos é aprovado para Matemática no Vestibular da UEA

Manaus (AM) – A quinta-feira (7) foi de divulgação dos resultados de vestibulares da Univesidade Estadual do Amazonas (UEA) e de alegria para o estudante Luan Gama, de 10 anos de idade. O amazonense, que ficou famoso após ter participado da atração nacional “Pequenos Gênios”, da Rede Globo, realizando cálculos matemáticos e respondendo questões de conhecimentos gerais, foi aprovado no curso de Matemática.

Foi a primeira vez que o aluno da Escola Estadual (EE) Libertador Simón Bolívar realizou vestibular para testar seus conhecimentos.

“Acabei de ficar sabendo que passei na UEA para fazer Licenciatura em Matemática. Estou muito feliz, até porque eu tenho 10 anos, sou aluno de escola pública e, apesar disso tudo, ainda estudo muito”, compartilhou Luan nas redes sociais dele.

Segundo o reitor da UEA, André Luiz Nunes Zogahib, a universidade encerra o ano de 2023 com um saldo extremamente positivo, estendendo e ampliando o número de vagas, tanto na capital quanto no interior do estado. “Durante este ano, tivemos avaliações positivas em diversos pontos, elevando o patamar de nossos cursos em diversos aspectos”, introduziu o reitor.

De acordo com Zogahib, foram feitas reformas em unidades do interior e equipadas bibliotecas. “Estamos entregando mais tecnologia. Esperamos que o ano de 2024 seja ainda mais positivo, com mais políticas públicas eficazes e disponíveis para a nossa população. É um trabalho logístico fantástico para que as provas possam chegar ao interior a tempo e na ordem certa para os alunos e, para isso, contamos com o apoio fundamental do governador Wilson Lima”, ressaltou durante a tradicional festa de divulgação dos resultados.

Alegria em família

Durante a manhã desta quinta (7), a Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi tomada por muita alegria durante a divulgação dos nomes dos aprovados no Vestibular 2023, acesso 2024, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Muitos candidatos aproveitaram para extravasar os meses de espera pelo resultado. Sozinhos ou acompanhados de familiares, muitos comemoraram, aos gritos, o sonho realizado de ingressar na UEA.

“Ainda não consegui processar que passei para Medicina. Minha felicidade é imensa”, gritava Bruna da Mota, 19 anos. Ela conta que chegou a cursar um ano e meio da faculdade de Letras no Sul do país, mas decidiu abandonar tudo e estudar, sozinha, para o Vestibular da UEA. “Graças a Deus deu tudo certo e sei que minha área realmente é a de biológicas. Agora é só aguardar o início do curso para me dedicar ainda mais”, completou.

Nesta edição, o certame ofereceu o total de 5.686 vagas, com 1.142 para Pessoas com Deficiência (PcD’s) e 344 para indígenas. Para o Vestibular, foram disponibilizadas 3.429 vagas, sendo 1.155 para a capital e 2.274 para o interior. Já o SIS, ofertou 2.257 vagas. Dessas 770 foram voltadas a candidatos da capital e 1.487 para o interior. Além disso, o processo ofereceu 127 cursos em 32 municípios, sendo 48 cursos destinados a Manaus e 79 cursos ao interior.

