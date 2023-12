Saulo Poncio é preso nos Estados Unidos

Saulo Poncio foi preso, do dia 4 de novembro, em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a página Gossip do Dia, a fiança para o cantor ser solto foi de US$ 88.500 e ele teria que pagar 10% desse valor.

Atualmente, Saulo já está solto no Brasil. O cantor teria sido visto em Miami no dia 11 de novembro, dias após ser detido e visto no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 13.

Saiba o motivo de Saulo Poncio deixar a vida religiosa de lado

O pastor Márcio Poncio, pai de Saulo Poncio, compartilhou uma publicação sobre a UM44K, do filho com Luan Otten. A banda lançou o primeiro trabalho em 2017, mas chegou ao fim em 2020. “O que será que vem por aí?”, questionou. A coluna, que sabe de tudo e mais um pouco, te dá um spoiler do que o patriarca estava querendo dizer.

De acordo com uma fonte exclusiva, a dupla vai voltar com força total. A decisão pelo fim da UM44K foi tomada pelos dois em conjunto, de maneira amigável.”O fim da dupla foi uma decisão vinda do Saulo, após um encontro dele com Deus. Nós somos irmãos e a gente tem uma intimidade muito grande de poder falar o que estamos sentindo”, disse Luan na época, para o UOL.

Enquanto a UM44K estava fora do mercado musical, o artista seguiu em carreira solo e fez participações com Jonathan Couto, Lourena, Whindersson Nunes, Vitão, Lukinhas e Ruxell.

Já Saulo, segundo declaração da gravadora na época, Warner Music, se afastou dos palcos para “se dedicar inteiramente às questões religiosas”. O cantor também esteve envolvido em polêmicas com a ex-mulher, Gabi Brandt, além de ter sido pai pela terceira vez.

“Estou me sentindo livre, procurando ter uma vida em busca de mais conhecimento, buscando a palavra, estudar mais, me conhecer melhor. Continuaremos irmãos, só que, ao invés de parceiros de banda, continuaremos sendo parceiros de vida”, esclareceu o herdeiro dos Poncio, ao anunciar que largaria a carreira.

*Com informações do Metrópoles

