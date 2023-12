‘Interesse’ por cães é superior a gatos nas buscas do Google

Na disputa pelo lugar de pet mais pesquisado do Brasil, os cachorros saem na frente, com quase o dobro de interesse de busca, em média, no último ano, segundo dados do Google Trends.

Ao longo dos últimos meses, as buscas por assuntos relacionados ao tema “Cachorro” tiveram uma pontuação média de 83, enquanto o tema “Gato” teve uma pontuação média de 43.

Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo, enquanto um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo.

A busca por assuntos relacionados ao tema “Cachorro” foi maior do que “Gato” em todos os estados do país, com destaque para o estado de Goiás, onde o percentual de busca por cachorros representa a 73% das pesquisas, contra 27% de buscas por gatos.

Na sequência, Roraima, onde a busca por cachorros é de 71%; Tocantins, também com um percentual de 71% de buscas por cachorros; Minas Gerais, onde o percentual é de 69%; e Mato Grosso, que também tem um percentual de 69%.

Já os estados que mais pesquisam sobre o assunto “Gato” são: Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina. Em todos eles, o percentual de busca por gatos representa a 39% das pesquisas.

Nesse período, os usuários do site de busca pesquisaram por alguns termos relacionados ao tópico. Confira as principais buscas relacionadas ao termo “Cachorro” no último ano:

Cachorro

Dog

Cachorros

Cachorras

Cão

Confira as principais buscas relacionadas ao termo “Gato” no último ano:

Gato

Gatos

Cat

Gata

Cachorro

*Com informações do CNN

