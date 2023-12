Vídeo: caminhão do Exército brasileiro pega fogo perto da fronteira com a Guiana

Um vídeo mostra o momento em que um caminhão do Exército brasileiro pega fogo após tombar às margens da BR-401, entre os municípios de Boa Vista e Bonfim, em Roraima. A estrada dá acesso à fronteira entre Brasil e Guiana.

De acordo com o Exército, o veículo transportava dois militares quando, por “razões desconhecidas”, perdeu o controle e capotou. Os dois foram levados a um posto médico da guarnição em Boa Vista com ferimentos leves e já receberam alta.

“O Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva tem prestado todo o apoio necessário na investigação dos fatos, a qual está sendo conduzida pela Organização Militar à qual os militares pertencem, através de um processo administrativo interno” , informou o Exército em nota.

VÍDEO:

Operação em Roraima

Recentemente, o Exército brasileiro reforçou a presença militar nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, em Roraima, diante do aumento nas tensões entre Venezuela e Guiana. Segundo o órgão, a ação já constava no Planejamento Estratégico do Exército e visa “atender, em melhores condições, à missão de vigilância e proteção do território nacional”.

Pelo menos 16 viaturas blindadas estão sendo deslocadas do Sul e do Centro-Oeste do país para a região da fronteira. A previsão é de que os veículos levem cerca de 20 dias para chegar à capital de Roraima. “Atualmente, no lado brasileiro, o movimento na fronteira tem sido normal”, informou o Exército.

*Com informações do Metrópoles

