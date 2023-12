Advogados e empresários da região Norte se reúnem em festa na capital amazonense

Cantor sertanejo Lucas Moura abriu a noite e, fechando as comemorações, o forró do cantor cearense Eric Land

Uma grande festa marcou a confraternização de final de ano do Nelson Wilians Advogados na região Norte. Após passar por São Paulo e Porto Alegre, a NW Experience 2023 chegou a Manaus na última quinta-feira, 7 de dezembro, reunindo cerca de 250 pessoas no Armazém XV, área portuária da capital amazonense. Entre as atrações culturais, recepcionando os convidados, a Batucada do Grupo A Toada, com performances de boi bumbá. No palco principal, o cantor sertanejo Lucas Moura abriu a noite e, fechando as comemorações, o forró do cantor cearense Eric Land.

“A NW Experience é uma confraternização anual realizado em cada região de atuação do grupo. Há três anos estamos responsáveis por esse evento, que como o próprio nome diz, busca trazer uma experiência aos convidados presentes. Passamos por São Paulo, que reuniu os escritórios do Sudeste, e por Porto Alegre, do Sul, onde levamos uma experiência circense para os convidados. Como Manaus tem essa cultura tão rica indígena e do folclore, resolvemos trazer a experiência da cultura regional, com a música, as indumentárias, o folclore e valorizar a cultura e a arte locais”, afirmou o produtor da Best Group Produções, Carlos Eduardo Silva.

O evento contou com as presenças da presidência, diretores, clientes, terceirizados, estagiários, colaboradores e parceiros da NWADV. Entre os presentes estavam Nelson Willians presidente do grupo sua esposa Anne Willians; presidente do Instituto Nelson Wilians (INW,), o vice-presidente jurídico Fábio Vilar; o diretor de negócios Álvaro Fonseca Alves; o diretor executivo de operações do NWADV, Fábio Araújo; o gerente de projetos sociais do INW, Wiliam Ruiz; o sócio diretor da filiais Amazonas e Roraima Sérgio Vieira e suas sócias Claudine Klenke e Karem Corrêa.

“Comemoramos o encerramento de mais um ano, em que tivemos batalhas e também que podemos dizer que fomos vitoriosos. É muito bom estar com a equipe confraternizando. Começamos a nos preparar para o final e o início do novo ano. É muito bom estar entre os nossos, entre os amazonenses que tanto nos honram para agradecer e comemorar essa trajetória de atuação no Norte no País”, afirmou Nelson Wilians.

“Foi um ano de muitas conquistas, muito trabalho, de resultados positivos. A festa hoje é para o time de colaboradores, clientes, parceiros e amigos. O ano foi muito bom, com crescimento em todos os referenciais. Se a gente mantiver o mesmo ritmo, o ano de 2024 promete ser ainda melhor”, comemorou Sérgio Vieira.

Para a diretora do Instituto Nelson Wilians, que tem foco no investimento de programas de educação, há muito para comemorar. “Temos o privilégio de atuar em todas as regiões do País e esse ano tivemos coisas muito boas que a gente conseguiu, não só em números e em resultados, mas a gente comemora hoje a nossa evolução como time, como NW. Em relação às organizações atendidas pelo nosso Instituto, a atuação no Norte tem crescido. Tanto que estivemos fazendo visitas esta semana às organizações sociais que vão receber aportes dos nossos programas aqui em Manaus. Temos muito orgulho de atuar aqui pois essa é uma região que a gente se identifica”, afirmou Anne Wilians.

Filial Roraima

“É muito importante a realização desse evento, pois não é só uma data festiva, representa uma união, porque o escritório é nacional. Quando tem eventos como esse, isso mostra como somos próximos e unos. É maravilhosa essa integração, com a presença dos colegas e nossos diretores nacionais”, afirmou a advogada do escritório de Roraima, Thainara Brenda Reis.

