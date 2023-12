Município do AM recebe mutirão de cirurgias oftalmológicas

Mais de 350 pacientes já foram beneficiados com consultas com especialistas e procedimentos cirúrgicos para extração de catarata e pterígio

Em ação conjunta com a Prefeitura de Alvarães, o Governo do Amazonas está promovendo, nesta semana, um mutirão de atendimentos oftalmológicos no município da calha do Médio Solimões (a 531 quilômetros de Manaus). Até o momento, mais de 350 pacientes já foram beneficiados com consultas com especialistas e procedimentos cirúrgicos para extração de catarata e pterígio (carne crescida).

A iniciativa, realizada no hospital São Joaquim (Unidade Mista de Alvarães), foi inspecionada pelo vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, que esteve no município na tarde de sexta-feira (08/12). O mutirão recebeu investimentos estaduais liberados pelo governador Wilson Lima, a partir de uma emenda parlamentar do deputado estadual Abdala Fraxe.

Foto: Ricardo Machado / Secretaria-Geral da Vice-Governadoria

“O Governo Wilson Lima tem um carinho e atenção especial com quem vive no interior do Amazonas, com cooperação e trabalho em conjunto com as prefeituras municipais. Especificamente em Alvarães, temos obras recentes como o terminal flutuante e o estádio de futebol, com investimentos de mais de R$ 2,3 milhões. Isso demonstra o nosso compromisso com a população”, declarou Tadeu de Souza.

A catarata atinge o cristalino, lente da parte interna do olho, que deixa de ficar transparente e passa a ser opaca, causando a perda gradual da visão. O pterígio é uma doença ocular externa que forma uma espécie de “carne” no canto de um ou dos dois olhos. Se não tratadas, ambas as enfermidades podem causar danos à visão.

Aniversário

Foto: Ricardo Machado / Secretaria-Geral da Vice-Governadoria

Após a visita ao hospital, o vice-governador prestigiou uma programação comemorativa ao 42º aniversário do município, a ser comemorado neste domingo (10). Em um ginásio local, o prefeito Lucenildo Macedo lançou o programa municipal de transferência de renda, batizado “Bolsa Caiçara”, inspirado pelo programa Auxílio Estadual, do Governo do Amazonas.

“Quando o governador Wilson Lima fez o Auxílio Estadual, isso foi o primeiro passo para que as prefeituras colocassem iniciativas como esta em prática. Fico muito feliz porque esses projetos fazem a diferença, para melhor, na vida das pessoas”, disse o deputado Abdala Fraxe, que integrou a comitiva do vice-governador no município.

