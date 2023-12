Cristina Kirchner faz gesto obsceno para apoiadores de Milei

Ex-vice-presidente deu “cotoco” a grupo de pessoas em posse do presidente eleito

A ex-vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, mostrou o dedo do meio para apoiadores do novo mandatário argentino, Javier Milei (La Libertad Avanza), durante a cerimônia de posse do presidente eleito.

O canal argentino TN captou o momento em que ela fez o gesto.

As imagens exibem Kirchner acompanhada de seguranças, a poucos metros do congresso nacional argentino, e o instante exato em que ela mostra o dedo para o alto.

Segundo o TN, Cristina apontou o dedo para cima e fez o gesto para algumas pessoas que a insultavam no local. “Cristina vai ser presa, Cristina vai ser presa”, gritavam.

Responsável pela condução da cerimônia de posse de Milei, Cristina Kirchner adentra no congresso logo em seguida, quando a gravação termina.

O libertário Javier Milei assumiu o cargo neste domingo (10), e quebrou o protocolo de posse.

Ele fez seu primeiro discurso como presidente a apoiadores, das escadarias do Congresso, em vez de falar primeiro no interior da Casa Legislativa.

“Hoje começa uma nova era na Argentina. Uma era de paz e prosperidade. Uma era de crescimento e desenvolvimento. Uma era de liberdade e progresso”, disse Milei durante o discurso de posse.

*Com informações CNN

Leia mais:

Javier Milei é declarado presidente da Argentina e promete ‘nova era’ no país

Bolsonaro e aliados participam de reunião com Javier Milei, antes da cerimônia de posse

Milei discute com Fernández transição de governo da Argentina